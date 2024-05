Itt tud szavazni a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játék Hajdú-Bihar vármegyei jelöltjeire! (Nagyiskolák)

Újabb fontos szakaszához érkezett a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában most az Ön szavazata is számít! Vármegyénként és kategóriánként a versenyben maradt jelöltek közül ugyanis olvasóink választják ki, kik nyerjenek és jussanak az országos döntőbe! Ez a Hajdú-Bihar vármegyei nagyiskola kategória, voksoljon Ön is!

Induljon a szavazás!

Szavazzon! Itt tud szavazni a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játék Hajdú-Bihar vármegyei jelöltjeire! (Nagyiskolák) Kiss Dóra / Nádudvar / Kövy Sándor Általános Iskola

Kötelesné Moravcsik Erika / Debrecen / Debreceni Vörosmarty Mihály Általános Iskola és AMI

Nagy Ágnes / Debrecen / Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola

Konyári Dávid / Hajdúnánás / Bocskai István Általános Iskola AMI és Kollégium

Sörésné Sajtos Mária / Hajdúböszörmény / Bethlen Gábor Általános Iskola Szavazok

Jobban megismerné a tesitanárokat? Íme a bemutatkozásuk. Kiss Dóra / Nádudvar / Kövy Sándor Általános Iskola Kötelesné Moravcsik Erika / Debrecen / Debreceni Vörosmarty Mihály Általános Iskola és AMI Nagy Ágnes / Debrecen / Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola Konyári Dávid / Hajdúnánás / Bocskai István Általános Iskola AMI és Kollégium Sőrésné Sajtos Mária / Hajdúböszörmény / Bethlen Gábor Általános Iskola Sőrésné Sajtos Mária biológia-testnevelés szakos tanár vagyok. Az én iskolám a Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola, hisz itt voltam diák és itt tanítok már 38 éve. A testnevelés tanítása igazi örömforrás számomra. Pályámon számtalan tehetség ért el kimagasló sportsikert, de legnagyobb eredmény, ha sikerül a tanítványokban kialakítani a mozgás szeretetét, és azt az igényt, hogy napi rendszerességgel kell sportolnunk az egészségünkért. Sőrésné Sajtos Mária / Hajdúböszörmény / Bethlen Gábor Általános Iskola A vármegyei szavazás május 15-én zárul. Köszönjük, hogy velünk játszott! A további részleteket és játékszabályokat itt tudja megnézni.