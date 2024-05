Itt tud szavazni a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játék Heves vármegyei (kisiskolák) jelöltjeire! Origo

Újabb fontos szakaszához érkezett a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában most az Ön szavazata is számít! Vármegyénként és kategóriánként a versenyben maradt jelöltek közül ugyanis olvasóink választják ki, kik nyerjenek és jussanak az országos döntőbe! Ez a Heves vármegyei kisiskola kategória, voksoljon Ön is!

Induljon a szavazás!

Szavazzon! Itt tud szavazni a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játék Heves vármegyei jelöltjeire! Gál Zoltán / Sirok / Országh Kristóf Általános Iskola

Lengyel Gizella / Visznek / Viszneki általános iskola

Prokaj Adorján / Kerecsend / Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola

Takács Róbert / Szihalom / Szihalmi Általános Iskola és AMI

Uri József / Besenyőtelek / Dr. Berze Nagy János Általánis Iskola Szavazok

Jobban megismerné a tesitanárokat? Íme a bemutatkozásuk. Gál Zoltán / Sirok / Országh Kristóf Általános Iskola Lengyel Gizella / Visznek / Viszneki általános iskola Prokaj Adorján / Kerecsend / Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Takács Róbert / Szihalom / Szihalmi Általános Iskola és AMI Uri József / Besenyőtelek / Dr. Berze Nagy János Általánis Iskola A vármegyei szavazás május 15-én zárul. Köszönjük, hogy velünk játszott! A további részleteket és játékszabályokat itt tudja megnézni.