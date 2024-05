Itt tud szavazni a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játék Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei jelöltjeire! (Nagyiskolák)

Újabb fontos szakaszához érkezett a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában most az Ön szavazata is számít! Vármegyénként és kategóriánként a versenyben maradt jelöltek közül ugyanis olvasóink választják ki, kik nyerjenek és jussanak az országos döntőbe! Ez a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei … kategória, voksoljon Ön is!

Induljon a szavazás!

Szavazzon! Itt tud szavazni a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játék Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei jelöltjeire! (Nagyiskolák) Bodonyi Ákos / Szolnok / Szolnoki Fiúmei úti általános iskola

Dezséri Szabolcs Ernő / Szolnok / Szegő Gábor Általános Iskola

Kiss Attila / Jászberény / Jászberény Bercsényi Miklós Általános iskola

Urbán Mariann / Túrkeve / Túrkevei Petőfi Sándor Általános iskola

Vincze Mihály / Túrkeve / Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola Szavazok

Jobban megismerné a tesitanárokat? Íme a bemutatkozásuk. "A kedvencem a testnevelés tanításában maga a testnevelés óra összetettsége, a sokrétű fejlesztő hatása. A sport jellemformáló ereje és a testnevelés tanításának eszköztára páratlan. A tananyag átadásával és az erőfeszítés örömének tapasztalatával olyan képességeket adhatok a tanítványaim kezébe, melyeket egy életen át használhatnak, és ezekből profitálhatnak. Minden célját elérő testnevelés óra-, kollégáimmal megrendezett mozgást népszerűsítő iskolai rendezvény-, élményeket adó kirándulás, sporttábor sikeres lebonyolítása büszkeséggel tölt el." Dezséri Szabolcs Ernő / Szolnok / Szegő Gábor Általános Iskola A vármegyei szavazás május 15-én zárul. Köszönjük, hogy velünk játszott! A további részleteket és játékszabályokat itt tudja megnézni.