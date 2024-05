Itt tud szavazni a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játék Pest vármegyei jelöltjeire! (Nagyiskolák)

Jobban megismerné a tesitanárokat? Íme a bemutatkozásuk.

Benson Barbara / Gödöllő / Gödöllői Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Huszonhat éve dolgozom testnevelőként, 20 éve a Waldorf iskolában tanítok. A célom az, hogy a gyerekek megszeressék a mozgást és mire a gimnáziumból elballagnak, megtalálják azt a sportot, ami feltölti testüket és lelküket. Igyekszem ehhez példát mutatni, rendszeresen futok, kerékpározok. Az iskolában, projektek alkalmával pedig olyan foglalkozásokat tartok, amik új lehetőségeket, kihívásokat tartogatnak a vállalkozó szellemű diákoknak (természetben űzhető sportok, harcművészetek, 4 nap alatt 4 tó kerékpárral…). Remélem ezek örök emlékek nekik is, nemcsak nekem.

Etédi Zoltán / Cegléd / Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Pályámat 38 éve a jelenlegi munkahelyemen, a ceglédi Szent Kereszt Katolikus Általános Iskolában kezdtem, mint testnevelő tanár. A tanítás mellett 15 évig NB1-es kézilabdás is voltam. Előszeretettel élek iskolai keretek között az egyik legkedvesebb szabadidős tevékenységemnek, a táborszervezésnek. Sí, kajak-kenu és lovagló táborokat is bonyolítottam, eddig már összesen 86 alkalommal. A katolikus iskola mellett a ceglédi Dózsa György Kollégiumban testnevelő-, szabadidő-szervező- és nevelőtanár is vagyok. A munkám számomra a hivatásom, melyben még ma is örömömet lelem.

Fehér Csaba / Cegléd / Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda

Szűcs Lajos Gábor / Halásztelek / Bocskai István Református Oktatási Központ Általános Iskolája

