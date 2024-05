Itt tud szavazni a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játék Vas vármegyei jelöltjeire! (Nagyiskolák)

Újabb fontos szakaszához érkezett a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában most az Ön szavazata is számít! Vármegyénként és kategóriánként a versenyben maradt jelöltek közül ugyanis olvasóink választják ki, kik nyerjenek és jussanak az országos döntőbe! Ez a Vas vármegyei nagyiskola kategória, voksoljon Ön is!

Induljon a szavazás!

Szavazzon! Itt tud szavazni a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játék Vas vármegyei jelöltjeire! (Nagyiskolák) Berta Attila / Sárvár / Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Sárvári Turisztikai Technikum

Geiger Csilla / Celldömölk / Celldömölki Vàrosi Àltalànos Iskola

Gubián Tamás / Szombathely / Oladi Általános Iskola

Hubay Kinga Ágnes / Vasvár / Vasvári Általános Iskola

Vadász Gábor / Szombathely / Szombathelyi Zrinyi Ilona Általános Iskola Szavazok

Jobban megismerné a tesitanárokat? Íme a bemutatkozásuk. Berta Attila / Sárvár / Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Sárvári Turisztikai Technikum Geiger Csilla / Celldömölk / Celldömölki Vàrosi Àltalànos Iskola Gubián Tamás / Szombathely / Oladi Általános Iskola Hubay Kinga Ágnes / Vasvár / Vasvári Általános Iskola Vadász Gábor / Szombathely / Szombathelyi Zrinyi Ilona Általános Iskola A vármegyei szavazás május 15-én zárul. Köszönjük, hogy velünk játszott! A további részleteket és játékszabályokat itt tudja megnézni.