Itt tud szavazni a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játék Veszprém vármegyei jelöltjeire! (Nagyiskolák)

Újabb fontos szakaszához érkezett a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában most az Ön szavazata is számít! Vármegyénként és kategóriánként a versenyben maradt jelöltek közül ugyanis olvasóink választják ki, kik nyerjenek és jussanak az országos döntőbe! Ez a Veszprém vármegyei nagyiskola kategória, voksoljon Ön is!

Induljon a szavazás!

Szavazzon! Itt tud szavazni a K&H Mozdulj! - az év tesitanára játék Veszprém vármegyei jelöltjeire! (Nagyiskolák) Király Zoltán János / Ajka / Fekete István Vörösmarty Mihály Általános iskola és Gimmnázium

Sövegjártó Rita / Ajka / Ajkai Eötvös Loránd-Kossuth Lajos Általános Iskola

Varga Tünde / Veszprém / Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szavazok

Jobban megismerné a tesitanárokat? Íme a bemutatkozásuk. Király Zoltán János / Ajka / Fekete István Vörösmarty Mihály Általános iskola és Gimmnázium Sövegjártó Rita / Ajka / Ajkai Eötvös Loránd-Kossuth Lajos Általános Iskola Varga Tünde / Veszprém / Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Biológia- Földrajz- Testnevelés szakos általános iskolai és középiskolai tanár, valamint UEFA B licenc-es labdarúgó edző és UEFA B Futsal edző vagyok. Már 26 éve dolgozom pedagógusként! Jelenleg a Szilágyi Keresztény Iskola igazgatóhelyettese és testnevelője vagyok. Egyesületi keretek között 2005 óta foglalkozom a labdarúgás oktatásával. A Szilágyi DSE-ben óvodás korosztállyal és aU8-9 es csapattal foglalkozom. Az MDSZ-nél 2016 óta dolgozom képzőként! Nagyon szeretem a munkámat! A legnagyobb öröm és siker a számomra, hogy átadhatom a sport, a labdarúgás szeretetét, a szenvedélyt a gyerekeknek és a felnőtteknek is. Mottóm: „ A felkészültség és a lehetőség találkozásából születik meg az, amit szerencsének hívunk.” /Anthony Robbins / Varga Tünde / Veszprém / Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A vármegyei szavazás május 15-én zárul. Köszönjük, hogy velünk játszott! A további részleteket és játékszabályokat itt tudja megnézni.