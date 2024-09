A szervezők tájékoztatása szerint 13 500 nevezője volt az eseménynek, melyen a fő számot, a 39. Wizz Air Budapest Félmaratont hétezren teljesítették, mások mellett Kovács István olimpiai bajnok ökölvívó, Gelencsér Tímea műsorvezető és Széphalmi Juliska táncművész. A 21,098 km-es távon minden harmadik futó külföldről érkezett. A profik versenyében Szemerei Levente kiváló futással diadalmaskodott, 1:03:24 órás egyéni csúccsal lett első, a második Lomb Dávidot több mint két perccel maga mögé utasítva. A nőknél a tavalyi budapesti világbajnokságon maratonon 24. Szabó Nóra 1:12:08 órával győzött. Mögötte Kovács-Garami Katalin hat és félperces lemaradással érkezett célba a második pozícióban.

Hétezren teljesítették a 39. Wizz Air Budapest Félmaratont

Fotó: Zákány Gergely, Budapest Sportiroda

A szervezők közölték azt is, hogy

95 országból nemzetközi résztvevő-rekordot jelentő, több mint 3200 külföldi nevezett a különböző távokra.

Legtöbben, 315-en Nagy-Britanniából érkeztek, de nagyon sok francia (239), német (215), spanyol (118) és norvég (101) is nevezett. A környező országokból is sokan jöttek, Szlovákiából több mint 300-an, és alig maradnak el tőlük a lengyelek (265), valamint a csehek is (189). A félmaratoni távon minden harmadik induló külföldi volt. Japánból 38 nevezés érkezett a szervező Budapest Sportirodához, a népes csapat mellett pedig Japánt képviselve rajthoz állt Japán magyarországi nagykövete, Ono Hikariko is. Szlovénia is magas szinten képviseltette magát, Marjan Cencen nagykövet rutinos futóként teljesítette a távot.

Különleges figurák is színesítették a mezőnyt, például egy ikerpár úgy döntött, hogy a hőség ellenére öltönyben és nyakkendőben futja le a 21,1 kilométert, és olyan sportos apuka is indult, aki babakocsit tolva iker kisgyerekeivel vett részt a versenyen.

A legidősebb futó a félmaratoni távon a 80 éves Kis Ferenc volt, aki ráadásul a mezőny nagy részét maga mögé utasította.

Ahhoz, hogy a hőségben mindenki a legjobb formáját hozhassa, a szervezők 18 ezer liter vizet, és 3000 liter izotóniás sportitalt osztottak a résztvevőknek.

„Budapest már nem csak magyar, hanem nyugodtan kijelenthetjük, hogy nemzetközi futófővárossá nőtte ki magát. Elképesztő a futóesemények, sőt a futás és a sport népszerűsége, amit az is jól mutat, hogy egy ilyen forró nyáron több mint tízezren voltak képesek felkészülni és hasonló nagy melegben teljesíteni a versenyt. Több, mint 7 ezren álltak rajthoz a félmaratonon, egy város és a felvételeken keresztül egy ország láthatta a rakpartokon és Budapest hídjain kígyózó tömeget. Reméljük, hogy ez a fantasztikus kép még több honfitársunkat ösztönöz arra, hogy csatlakozzon a futók közösségéhez, vagy elkezdje a rendszeres sportolást" – mondta Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda vezetője.