Október 12-én és 13-án jön az év legnagyobb szabadidős sportrendezvénye, a 39. SPAR Budapest Maraton Fesztivál. A kétnapos esemény minden évben a mozgás és a futás ünnepe, ám idén ez duplán is igaz lesz, hiszen éppen 40 éve, 1984-ben rendezték az első tömegmaratont Budapesten. 1984 tavaszán, 18 országból, mintegy 700-an vállalkoztak arra, hogy elindulnak a magyar főváros történetének első maratoni futóversenyén, amelyen amatőrök is rajthoz állhattak. A rajt és a cél a Népstadionnál volt, a résztvevőknek kétszer kellett végigfutniuk a városban kijelölt 21 kilométeres körpályán.

A maraton már 40 éve része Budapest életének

Fotó: Budapest Sportiroda

A maraton örök, minden más változik

„Negyven év azért hosszú idő. A városi tömegfutás, ami ugye a maratonra is jellemző, az az 1970-es években indult, akkor volt az első hullám New Yorkban, Berlinben, majd jöttek a kisebb európai és világfővárosokban a tömegfutások. Voltak kivételek, mint mondjuk Boston vagy Kassa, ahol már 100 éves is futottak maratont, de nem ez volt a jellemző. Budapest, főleg a környező országokat is nézve, a volt szocialista régiót is tekintve, nagyon hamar bekapcsolódott ebbe 1984-ben, hogy mást ne mondjunk, ugyanakkor, mint Bécs” – mondta Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője, aki azt is elmesélte, Budapest miért más helyszín, mint a nagy nyugati fővárosok.

A Budapest Maratonok történetének három igazán nehéz időszaka volt. 1994-ben és 1995-ben pénzhiány miatt elmaradt a verseny, 2006-ban az utcai tüntetések miatt két héttel el kellett halasztani, 2020-ban és 2021-ben pedig a koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag külföldi indulók nélkül zajlott és a korábbiak töredéke volt a résztvevők száma.

„A SPAR Budapest Maraton nem fókuszál a profikra. A versenyek többsége meghív, döntően afrikai gyors élfutókat azért, hogy minél jobb idővel nyerjék a versenyt. Rengeteg pénzt fizetnek azért atlétáknak, hogy náluk fussanak. Ugye Berlin ebben az egyik csúcs, a világcsúcsok döntő többsége hosszú évek óta Berlinben születik. Náluk ez egy teljesen természetes dolog. Nagyon sok kisebb verseny szintén próbálkozik ezzel és van néhány rendező város, amely ebbe nem száll be.

Budapesten ezt valljuk már gyakorlatilag a kezdetektől, hogy mi nem szeretnénk arra pénzt költeni, hogy jó maratonfutók jöjjenek ide, hogy minél jobb idők szülessenek. Azt, hogy világcsúcs körüli időt fussanak itt, azt mi nem tudjuk megfizetni, a magyar piac ezt nem tudja kitermelni. Amire mi költünk, és amiért Budapest egy számottevő tényező, az az, hogy minél több amatőr fusson.

A magyar piacon nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen Magyarország nem egy túl mozgásbarát ország. Erre mindenféle statisztikák vannak, hogy mennyire nem mozgunk, az Európai Unió egyik legkevesebbet mozgó országa vagyunk. A magyarokat is próbáljuk rábeszélni a futásra, egyre nagyobb sikerrel, és közben a külföld felé is erőteljesen nyitunk. A maratonra idén eddig 105 országból már több mint ötezer külföldi futó nevezett, akik azért repülnek Budapestre, hogy induljanak ezen a versenyen. A külföldi futókat és a kísérőiket nevezzük futóturistáknak, és mi erre fókuszálunk. Budapesten minden második egyéni maratoni futó az külföldi” – mondta el a verseny főszervezője, aki elárulta, hogy ebben annak van nagy szerepe, hogy komoly hagyománya van a versenynek és persze az, hogy Budapest gyönyörű. Az esemény a lágymányosi ELTE Campusztól indul és a célterület is ott van, a verseny pedig a Duna két oldalán zajlik. A maraton elmegy az Árpád-hídig a budai oldalon és a pesti oldalon, a Margitszigeten keresztül futva jön vissza a Szabadság hídon. A maraton befut az Andrássy útra és a Bajcsy Zsilinszky útra, tehát világörökségi helyszíneken mehetnek majd a futók, ami azért nem gyakori a világon.