Néha a véletlenek segítik hozzá az utazót, hogy olyan helyekre jusson el, ahol még soha nem járt. A korcsolyázás szerelmeseit pedig tényleg kézen fogja valami felsőbbrendű lény, ha meglátja a teljesen befagyott karintiai tavat, a Weissensee-t (magyarul Fehér-tavat jelent a név.) A 20 centi vastag jégen kialakított pálya, a harapnivalóan friss levegő, a tavat körbeölelő hegyek olyan élményfaktort jelentenek, amelyet idehaza nem lehet megszerezni.

Európa legnagyobb természetes jégpályája, a Weissensee Karintiában található

Fotó: Lantos Gábor

Balatonfüred nem a Weissensee

Ez a történet is Magyarországon indult. Egészen pontosan Balatonfüreden, ahol a Tagore sétány mentén alakítottak ki jégpályát. A szándék nemes volt, csak éppen azzal nem számoltak, hogy minden egyes hétvégén tömegek lepik el a pályát. Persze, lehetett volna arra is figyelni, hogy egyszerre csak bizonyos számú ember mehessen be, de az üzleti érdekek talán magasabbak voltak. Amikor január első hétvégéjén ott jártunk, sok mindent lehetett csinálni, csak nyugodtan korcsolyázni nem.

Más kérdés, hogy ez nem csak azért volt nehéz, mert sokan, vagyis a kelletténél többen voltak a jégen, hanem azért is, mert a bejutottak egy része döbbenetes fegyelmezetlensséggel viselkedett és magasról tett azokra, akik normálisan szerettek volna siklani.

Volt itt minden: magát gyorskorcsolyázónak képzelő, mindent és mindenkit letaroló ember, aztán a jég közepén műkorcsolya-elemeket bemutató asszonyság. A többiek meg egymás hegyén-hátán próbáltak előre jutni.

Kicsi volt a csalódottság, de éreztük, hogy ennél azért több kellene. Aztán eljöttek a munkanapok, mígnem az egyik ilyenen egy Instagram poszt mutatta meg, hogy van Ausztriában egy olyan tó, amelyen tényleg zavartalanul lehet korcsolyázni. Karintia tartományban és a neve Weissensee.

Itt aztán nincsenek tömegjelenetek

Fotó: Lantos Gábor

Óvatosan az osztrák autópályán

Több sem kellett, a következő hét vége már az autóban talált bennüket. Az időjárás-előrejelzés is tökéletes időt mondott, a napközbeni szikrázó napsütés és a mínusz 5 fokos hőmérséklet tényleg csábítóan hatott. Este pedig mínusz 10 fok alá zuhant a hőmérő higanyszála, amely már-már

az igazi tél érzetét okozta egy olyan párnak, amely legutóbb Finnországban látott telet.

Magyarországon ez már évek óta hiánycikk.