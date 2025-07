A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) számára kiemelt fontosságú, saját rendezésű esemény egyszerre szól a hagyományok ápolásáról és hivatott bemutatni a sportág folyamatos fejlődését és sokszínűségét is. Több mint fél évszázados története során a Kékszalag neve összeforrt a Balatonnal és a vitorlázással. A kontinens legnagyobb tókerülő vitorlásversenyén, a 2025. évi Kékszalagon is többféle hajótípus száll vízre, közülük a legnépesebb és legsokszínűbb a modern, műanyagból épült tőkesúlyos túrahajók mezőnye. A Kékszalag 2025-ös versenyén is elindulnak majd olyan különleges hajók, mint a több mint száz éves, műemléki védettségű Kishamis, vagy a hétszeres győztes, szintén hagyományos fahajó a Tramontana is.

A Kékszalag 2025-ben is különleges lesz

Fotó: ARON SZANTO / Hunsail Magyar Vitorlas Szovetseg

Sokszínű mezőny, zömében a tőkesúlyos túrahajók a Kékszalag 2025-ös indulói

A tőkesúlyos hajó olyan vitorlás, amelynek stabilitását a hajótesthez rögzített, lefelé nyúló, nehéz tőkesúly (kiel vagy ballaszt) biztosítja. Ez akadályozza meg a hajó túlzott megdőlését erős szélben, és csökkenti az oldalirányú csúszást is. A svertes kishajók – mint például a Finn Dingi, Kalóz, Laser vagy a Flaar 18 – nem indulhatnak ezen a versenyen. A többtestű hajókat (katamaránokat, trimaránokat), valamint az egytestű, trapézos Liberákat pedig motoros kísérőhajók követik a biztonság érdekében.

„A Kékszalag arról szól, ki teszi meg leggyorsabban a nagy Balaton-kört.

A technológia fejlődésével a Balatonon is megjelentek a többtestű hajók (katamaránok), amelyek rendkívül gyorsak, bizonyos szélviszonyoknál pedig az egyik test kiemelkedik a vízből, így szinte “repülnek” a víz felett. Képzett és gyakorlott legénység, precíz időjárási és navigációs tervezés kell a sikerhez ezekkel a hajókkal.

– nyilatkozta a Kékszalag rendezvény és kommunikációs bizottságának elnöke, a Magyar Vitorlás Szövetség elnökségi tagja, Dávid Júlia.

„Nagyon sokszínű a mezőny – a hajók mérete, típusa és a legénység létszáma is nagy változatosságot mutat. A versenykiírás szerint minden induló hajón legalább három főnek kell tartózkodnia. A mezőnyben megtalálhatóak a kisebb, családi túrahajók – például a Balaton 25-ös –, a modern one design hajók (Asso99, 11mOD, 8mOD, J24 stb.) vagy klasszikus fahajók, valamint a sebességre optimalizált, könnyűszerkezetes „rohanógépek” is, mint a Liberák vagy a katamaránok. A legénység létszáma is eltérő lehet: egyes hajókon 3–4 fő vitorlázik, míg például egy Liberán akár 15–16 ember is dolgozik a fedélzeten. Utóbbi hajók stabilitását nem tőkesúly, hanem a trapézon kiálló legénység testsúlya biztosítja. A legismertebb hazai liberák a Principessa és a Raffica" – mondta el Dávid Júlia.