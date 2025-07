A Kékszalag a magyar vitorlázás ünnepe

„A Kékszalag nem kishajós verseny, ezzel szemben jelen pillanatban az olimpiai versenyzés kizárólag a yollékkal zajlik (vitorlázás sportágban az olimpián 10 érmet lehet szerezni – a szerk.). Az olimpikonok egyébként ha tehetik nagyhajóban is rendszeresen kipróbálják magukat. Szeretnénk, hogy minél több olyan versenyző részt vegyen a nagyhajós versenyzésben, akinek a versenyzői karrierje az adott esetben még tart, és minél több volt olimpikonunkat üdvözölhessük a nagyhajózásban.

A Kékszalag biztosan az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb megmérettetés. Minden évben így készülnek erre, ami nagyon jó. Minden évben új innovációk jelennek meg, fejlesztésekkel mindenki gyorsítja a hajóját.

Legyünk őszinték, az esélyesek továbbra is a katamaránok, de nyilván lehetnek olyan időjárási viszonyok, amikor talán van esélye egytestű hajóknak, de a Balatonon ennek a valószínűsége, hogy ilyen időjárási helyzet következzen be, rendkívül kicsi” – utalt Gellér László az erőviszonyokra, ami azért is lehet hiteles, mert ő maga is három évtizede ott van a versenyeken.

Vegye mindenki nagyon komolyan a biztonsági előírásokat

„Körülbelül 30 éve minden Kékszalagon indulok, és ebben az évben is tervezem. Egy picit megnehezíti azt, hogy most éppen egy másik versenyen veszek részt, ami Angliát kerüli meg teljes egészében. A jelenlegi előrejelzés szerint kedden érkezem vissza a szárazföldre, ahonnan még haza kell jutnom, de mindenképpen tervezem, hogy indulok. Összevont cirkáló osztályban versenyzem, ami egy rendkívül vegyes osztály, gyönyörű, klasszikus hajókkal. Tavaly ezüstérmet nyertünk a mi osztályunkban. A Kékszalagon osztályonként is értékelik a versenyzők teljesítményét, illetve az időit, és ennek alapján osztályokban is osztanak ki érmeket. A saját osztályomban szeretnék idén is a dobogón végezni” – mondta a rutinos szakember, akit arra is megkértünk, lássa el tanácsokkal az idei, akár újonc versenyzőket is.