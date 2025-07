Második a sokáig vezető Prospex-Delta Kaiser Kristófékkal - mindössze 50 másodperccel! -lett. Harmadik az RSM, Vándor Róbert és csapata: Kalocsai Zsolt, Lange Péter, Bali István, Fekete András és Margitics Botond. Az RSM 21 óra 30 perc 12 másodperccel futott be. A negyedik helyen a Process Solutions, Litkey Farkas és csapata futott be. Ötödik lett az Audax Django Petrányi Zoltánnal a kormánynál, hatodikként a Team Suzuki futott be Büki Gáborral és csapatával. Hetedik a Nanushka, nyolcadik a Team Kaáli lett.

Megdőlhet a rekord

A szervezők és a versenybiztosítók minden évben komoly logisztikai munkát végeznek, hogy a több száz hajó biztonságban rajtolhasson el és teljesíthesse a távot. A legnagyobb kérdőjel azonban mindig ugyanaz: milyen lesz az időjárás? A hétfői vihar nagy károkat okozott a Kékszalagra készülő vitorlásokban is. Az ítéletidő elsősorban Balatonfüreden és Alsóőrsön okozott gondot, a kikötőkben több hajó is felborult.

A Balatonon hétfőn végigsöprő, helyenként 130 km/h-s széllökésekkel járó vihar mintegy 30 hajóban tett olyan kárt, hogy nem tudnak elindulni Európa legnagyobb tókerülő vitorlásversenyén.

A szervező Magyar Vitorlás Szövetség a balszerencsés hajósoknak tekintettel a vis major helyzetre, a már befizetett nevezési díjakat visszautalja. A nehézségek példátlan összefogást hoztak a vitorlázók körében.

A KÜRT-Team Kaáli hajóján remekül összedolgozik a legénység. Fotó: Team Kaáli

A többszörös győztes Litkey Farkas Lizáját is megrongálta a hét eleji vihar, de a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) főtitkára, Holczhauser András a verseny előtti napon közölte, az időjárás megfelelő lesz, csütörtök reggelre élénk, erős szelet várnak, a startot nem fenyegeti veszély.

Úgy gondolom, reális esély van arra, hogy a versenyen a tavalyi győztes, Kékszalag-rekorder MLS Raiffeisen Fifty-Fifty által 2023 óta tartott 5 óra 3 perc 56 másodperces rekordidő is megdőlhet

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Holczhauser, aki a sérült hajók ellenére is több mint 500 csapat és mintegy 2800 sportoló részvételére számít.