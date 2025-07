Régen hallottunk Szőnyi Ferencről, de, amikor felbukkan a neve, akkor biztos, hogy ott áll mellette egy emberi léptékkel mérve szinte felfoghatatlan sportteljesítmény, és a legtöbbször az adott verseny új rekordja is. Ez pontosan így történt most is, a mintegy 12 500 kilométeres, Kanadát nyugatról kelet felé átszelő TransCanada Ultra kerékpáros erőpróbán is.

Szőnyi Ferenc még 60 évesen is képes az újabb emberfeletti teljesítményre

Fotó: Facebook.com/SzonyiFerencVersenynaplo

A 60 éves sportember 12 500 kilométert tett meg egyhuzamban, önellátóan, Kanada nyugati csücskétől a legkeletibb pontig, hat időzónán keresztül, Whitehorse-ból indulva, a Yukon hegyein, a Sziklás-hegységen, a préri végtelen síkságain, Ontario tavain, Quebec dombjain és Új-Fundland szeles szirtjein át egészen az Atlanti-óceán partjáig.

A verseny szintemelkedése annyi, mintha 11-szer megmászta volna a Mount Everestet. A táv pedig az Egyenlítő hosszának majdnem a harmada, kb. 60 Balaton-körnek felel meg, vagy több mint 3,5-szer a teljes Tour de France, írja az útját végig követő, közösségi oldalán vezetett naplóbejegyzés.

Ez a teljesítmény önmagában is példátlan, de a körülmények csak még inkább kiemelik a bravúrt. Szőnyi Ferenc ugyanis teljesen egyedül teljesítette a versenyt – nem volt kísérőautó, nem volt csapat, sem technikai segítség. Minden nap maga gondoskodott a szállásáról, étkezéséről, javításokról, útvonaltervezésről – valódi önellátó expedíció volt ez, írják.

Aki pedig egy ilyenre vállalkozik, az készüljön fel rá, hogy:

útközben találkozik medvékkel, farkasokkal, miközben átszeli végtelen és rettegett kanadai vadon közel 3000 kilométerét

hol 37 fokon készül hőgutát kapni, hol meg 3 fokban vacog a sátrában

a számtalan technikai problémára: defektek, elromlott váltó, egy tucat gumicsere

a logisztikai kihívásokra: szálláshiány, zárva tartó boltok, napi 8-10 liter vízfogyasztás akár patakból és benzinkutakról; elhagyatott szakaszokon 200 km is eltelhetett település nélkül; napi 10 000 kalóriát pótolva

hogy a törvényszerűen összeszedett kisebb nagyobb sérülésekről, húzódásokról, rándulásokról, izomhúzódásokról már ne is beszéljünk.

Szőnyi volt, hogy közel 500 kilométeres távokat teljesített alvás nélkül, naponta akár 14-16 órát is a kerékpáron töltött. A világon eddig mindössze három ember teljesítette a felfoghatatlan megpróbáltatást, ők 51, 52, illetve 61 nap alatt értek Kanada egyik sarkából a másikba. Szőnyi Ferenc erre 45 és fél napra volt szüksége.