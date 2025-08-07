Live
Itt az orosz-amerikai megállapodás Ukrajnáról - kiszivárogtak a részletek

Harmadik próbálkozásra végre megrendezhetik a Révfülöp és Balatonboglár közötti 43. Lidl Balaton-átúszást. A szervező Budapest Sportiroda és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság a HungaroMet legfrissebb, kedvező előrejelzései alapján csütörtökön úgy döntött: szombaton elrajtolhat a mezőny.

A Balaton-átúszást korábban kétszer is el kellett halasztani az időjárás miatt, ám most a meteorológiai viszonyok végre ideálisan alakulnak.

Balaton-átúszás
Hétvégén végre megrendezik a Balaton-átúszást
Forrás: balaton-atuszas.hu

Közel optimális időjárás vár a Balaton-átúszás mezőnyére

A HungaroMet Zrt. csütörtökön a Facebook-oldalán közölte: egy épülő anticiklon alakítja az időjárást a hétvégén, melynek tengelyébe kerül a Balaton térsége. Ez a légköri helyzet nyáron általában napos, gyengén szeles, meleg idővel jár, így

sem komolyabb szél, sem jelentősebb hullámzás nem valószínű a csaknem 5,2 kilométeres táv teljesítésekor.

Reggel változó irányú, 5–10 kilométer/órás gyenge légmozgás várható, amely a déli óráktól esetleg délnyugati befújásokkal élénkülhet meg (15–20 km/h), de ezek is csak mérsékelt zavaró hatással bírnak. A rétegfelhőzet időnként megszűri a napsütést, de csapadék nem valószínű. A hajnal 21 Celsius-fokos hőmérséklete gyorsan emelkedik, délutánra akár 33 fok is lehet a parton, míg a víz hőmérséklete 23–24 fok körül alakul. (A részletes, óránként frissített időjárás-jelentés a www.met.hu oldalon is elérhető.)

Újra megnyitották a nevezést minden távra

Az esemény július 26-i, eredeti időpontjára már egy hónappal korábban telt ház volt, 13 ezren regisztráltak. Most, hogy végre zöld utat kapott az esemény, ismét megnyílt a nevezés lehetősége a különböző távokra:

  • klasszikus 5,2 km-es úszótávra
  • 2,6 km-es féltávra
  • SUP-os átkelésre

„Ahogy a 13 ezer nevező, aki korábban jelentkezett a 43. Lidl Balaton-átúszásra, úgy mi is szomorúan vettük, hogy az időjárás átmenetileg megakadályozta, hogy úszhassunk. Most végre eloszlottak a viharfellegek, szép az idő, így mindenkit szeretettel várunk, hogy részese legyen Európa legnagyobb nyílt vízi úszóeseményének. Minden készen áll!” - mondta a Budapest Sportiroda vezetője, Kocsis Árpád.

