A páros augusztus elején érkezett Mohács térségébe, ahol a vízszint három méterrel volt magasabb a megszokottnál. A parton szokatlanul sok horgászt láttak, ezért először azt hitték, busafogó verseny zajlik – írja a Pecaverzum nevű szaklap.

Planktontablettával, üres horoggal akasztották a nagyra növő inváziós busákat

Fotó: Pecaverzum/Kovács Zsuzsanna

Az első este kevés biztató jelet mutatott: egy horgásztársuknak egész nap csak egy busát sikerült fogni a parton. Másnap hajnalban azonban minden megváltozott. Kovács Zsuzsanna és Takács József hihetetlen mennyiségű busát fogott. „Nem tudtuk fényképezni és videózni a fogásainkat, olyan gyorsan jöttek. Szombat délig megállás nélkül kerültek a busák a szákjainkba.”

Viharos éjszaka, majd újra peca

Szombat este heves vihar érkezett, erős széllel, villámlással és szakadó esővel, ezért a horgászatot fel kellett függeszteniük, és a kocsiban várták ki a reggelt. Vasárnap reggel kilenc körül újra vízbe kerültek a szerelékek, és még néhány példányt sikerült fogni.

Az első hétvége mérlege 53 darab, 320 kilogrammnyi busa lett. A párosnak ezzel megdőlt a közös rekordja: eddig 48 darab volt a legtöbb, amit egy hétvége alatt fogtak.

Második hétvége: újabb fogások

Egy héttel később visszatértek ugyanarra a helyszínre, ahol további 33 példányt sikerült partra terelniük. Így jött össze a két hétvége elképesztő összesítése: 86 darab és 423 kilogramm busa.

A pecások elárulták, hogy mindig úszós módszerrel horgásznak, alapozó etetés nélkül, üres horoggal, planktontablettát használva.

A zsákmány sorsa, a busa gondja

A fogás nem megy veszendőbe: a páros különféle ételeket készít belőle. Kovács Zsuzsanna elmondta, hogy kolbász, fasírozott, pástétom, halkocsonya és halászlé is kerül az asztalra, grillezve is szeretik, az ikrákat pedig palacsintatésztába keveri. A halból a család, barátok és ismerősök is részesülnek.

A busa – ideértve a fehér busát, a pettyes busát és hibridjeiket – Kelet-Ázsiából származó halfaj, amelyet az 1960-as években telepítettek Magyarországra halgazdasági célokra.

Természetes vizeinkben inváziós fajként terjedt el, mivel nincs természetes ellensége, és gyorsan növekszik. Planktonfogyasztóként elvonja a táplálékot az őshonos halak ivadékaitól, hozzájárulhat a vízminőség romlásához és az algavirágzás fokozódásához.

Emiatt a célzott horgászat, amilyet a páros folytatott, nemcsak sportértékkel bír, hanem ökológiai haszna is van.