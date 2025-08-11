A fárasztás utolsó perceiről egy videó is megjelent az egyesület Facebook-oldalán. Amikor a harcsa feljött a vízfelszínre, megindult a találgatás, hogy vajon mekkora lehet. Abban mindenki egyetértett, hogy legalább két méter hosszú és hatvan kilós lehet a rendkívül vastag hal.

A harcsa hossza 205 centiméter, a tömegét 60 kiló felettire saccolták

Forrás:

„Malomvölgyi II-es tavi veterán. Jaj, de gyönyörű!” – kiáltott fel a horgászat közben Kaszper János.

210 centis harcsa is akadt már horogra a tóban

A horgász, mielőtt két kézzel beemelte volna a halat csónakba, még átterelte a másik oldalra. A művelet során a két horgásznak egyensúlyoznia kellett, hogy nehogy felboruljanak - részletezte a fogás körülményeit a Pecaverzum szakportál.

Miután biztonságba helyezték a kapitális ragadozót, elindultak vele a part felé.

„Az óriás testtömegét nem mértük le a kíméletesség érdekében, a testhossza 205 centiméter volt, és 60 kilogramm felettire becsültük” – ezt már ahhoz a videóhoz írták, amelyben a visszaengedést láthatjuk.

Nem vagyok telhetetlen, de tudom, hogy van benne nagyobb

– mondta a horgász, miközben útjára engedte a halat. De egyébként igaza is van, mert 2022-ben egy 210 centis példányt akasztottak egy versenyen.

„Most már mehetsz, itthon vagy” – noszogatta egy kicsit, és a harcsa kisvártatva el is indult, a farkával még csapott egyet úgy, mintha integetett volna a horgásznak.

Az nem is volt kérdés, hogy mi legyen a hatalmas állat sorsa, mert a Malomvölgyi II-es tóra vonatkozó szabályok szerint a csónakos horgászat során minden őshonos halat vissza kell engedni.