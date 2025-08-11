Live
Július 31-én Cipruson szenvedett tragikus kimenetelű kerékpáros balesetet Kathi Béla. A magyar testépítő legendát szülővárosában helyezik örök nyugalomra. Kathi Béla halálának pontos körülményeit továbbra is vizsgálja a ciprusi rendőrség.

Kathi Béla testépítő, erőemelő, kétszeres Superbody abszolút győztes, WABBA-világbajnok, valamint erőemelésben és fekvenyomásban is országos bajnok volt, mindemellett a Cutler edzőterem-hálózat brandjének tulajdonosaként is tevékenykedett, írtuk augusztus 1-jén, amikor nyilvánosságra került a tragédiával végződő ciprusi baleset híre.

Kathi Béla testépítő, KathiBélatestépítő, Keszthely, 2023. szeptember 21. Kathi Béla testépítő, a Scitec Nutrition márkanagykövete beszél a Máltai Szeretetszolgálat országos sportnapján, amelyet A sport egyenlővé tesz címmel rendeztek a keszthelyi Csány-Szendrey Általános Iskola és AMI sportcsarnokban 2023. szeptember 21-én. A sportnapon a fogyatékossággal élő és mozgássérült fiatalok profi sportolókkal és Keszthely környéki általános és középiskolás diákokkal sportoltak együtt, hogy felhívják a figyelmet fogyatékkal élő emberek elfogadására. MTI/Katona Tibor
Kathi Béla temetése a szülővárosában lesz
Fotó: MTI/Katona Tibor /  

Kiderült mikor lesz Kathi Béla temetése

A 46 éves korában elhunyt Kathi Béla a Hajdú-Bihar vármegyei Hajdúböszörményben született 1979. július 31-én. Bár halála előtt már hosszabb ideje Győrben élt, végső nyugalomra a szülővárosban helyezik, mégpedig 2025. augusztus 29-én 13 órakor. A család kérése, hogy a szertartáson megjelenő ismerősök, barátok, tisztelők csak egy szál virággal róják le kegyeletüket.

Továbbra is vizsgálják Kathi Béla halálának körülményeit

A helyi rendőrségtől származó információk szerint a kerékpáron külsérelmi nyom nem volt látható. Kathi Béla halálának okaként nem neveztek meg konkrétumot egyelőre, írja a Bors

 

