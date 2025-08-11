Kathi Béla testépítő, erőemelő, kétszeres Superbody abszolút győztes, WABBA-világbajnok, valamint erőemelésben és fekvenyomásban is országos bajnok volt, mindemellett a Cutler edzőterem-hálózat brandjének tulajdonosaként is tevékenykedett, írtuk augusztus 1-jén, amikor nyilvánosságra került a tragédiával végződő ciprusi baleset híre.

Kathi Béla temetése a szülővárosában lesz

Fotó: MTI/Katona Tibor /

Kiderült mikor lesz Kathi Béla temetése

A 46 éves korában elhunyt Kathi Béla a Hajdú-Bihar vármegyei Hajdúböszörményben született 1979. július 31-én. Bár halála előtt már hosszabb ideje Győrben élt, végső nyugalomra a szülővárosban helyezik, mégpedig 2025. augusztus 29-én 13 órakor. A család kérése, hogy a szertartáson megjelenő ismerősök, barátok, tisztelők csak egy szál virággal róják le kegyeletüket.

Továbbra is vizsgálják Kathi Béla halálának körülményeit

A helyi rendőrségtől származó információk szerint a kerékpáron külsérelmi nyom nem volt látható. Kathi Béla halálának okaként nem neveztek meg konkrétumot egyelőre, írja a Bors.