Krócsuk Denisz a Pecaverzum szakportálnak elmondta: a látványos tűzijáték inkább rontotta a fogási esélyeket, mert a halak megzavarodtak a zajtól és a fényektől. Éppen ezért többféle módszert is bevetett, mire sikerrel járt.

A tűzijáték nem akármilyen hangulatot teremtett a dunai horgászathoz

Fotó: Krócsuk Denisz

Próbálkoztam wobblerekkel, vertikális csalikkal, de végül egy két hüvelykes, fenéken pöcögtetett gumihal hozta meg az eredményt

– fogalmazott a horgász, hozzátéve, hogy jobban örült a fogásnak, mint magának a tűzijátéknak.

A különleges pillanatnak szemtanúi is akadtak.

A tűzijáték csodálói is felfigyeltek a szép süllőre

„Elsőként egy kisgyerek vette észre a halat, aki rögtön az édesapjának kiáltotta, hogy »apa, apa, nézd, ott a hal!«, ez volt az, amit tisztán lehetett hallani. Aztán többen felfigyeltek rá, de a hangzavar miatt nem lehetett hallani, hogy mit kiáltottak” – idézte fel Denisz.

A süllő méretét ugyan nem mérte le, de a fotó tanúsága szerint impozáns példányt sikerült pergetnie a pecásnak, ráadásul felejthetetlen pillanatban.