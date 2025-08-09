A helyszíni számlálás alapján borítékolható, hogy Orbán-Barra Gábor újabb Guinness-rekord birtokosa: öt perc alatt 567-et ugrott hátsó keréken. A sepsiszentgyörgyi triál-kerékpáros ezzel a 2016-ban saját maga által felállított, világrekordot döntötte meg.

Orbán-Barra Gábor a saját világrekordját döntötte meg

Fotó: SIC Feszt / Facebook

Nem könnyű világrekordot ugrálni

A háromszoros Guinness-rekorder, nyolcszoros országos bajnok 2014-ben két csúcsteljesítményt produkált egyetlen nap alatt: 27,58 méterrel a hátrafelé bringázás, míg 309 ugrással a hátsó keréken ugrálás Guinness-rekordját állította fel, írja a Székelyhon.ro székelyföldi hírportál. Utóbbit aztán megdöntötte egy olasz bringás, amire válaszul a székely sportoló 2016-ban 561-re emelte az ugrások számát. Ezt a rekordot ő maga is hiába próbálta megdönteni 2023-ban és 2024-ben, de a kudarcok után idén újra nekifutott a kihívásnak. De ezúttal sem volt könnyű dolga.

Elégedett vagyok, főleg azért, mert sikerült kitartani. 470 körül éreztem, hogy a jobb kezemet nem bírom a kormányon tartani, de amikor meglett az 500, akkor erőt vettem magamon. Nehéz volt

– mondta a lapnak nyilatkozva a végül 567 ugrásnál megálló sportoló, akinek további tervei is vannak, de azokat egyelőre titokban tartja.