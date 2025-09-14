Adamcsik Ivett története egészen fiatal koráig nyúlik vissza. Amint az Origo Sportnak elmesélte, amikor középiskolába járt, egy egészségügyi probléma miatt el volt tiltva a legtöbb sporttól, sőt még a testnevelés órákra sem járhatott.

Adamcsik Ivett korábban törékeny volt, most a vállára a legbüszkébb

Fotó: Végh Zoltán

Törékeny kezdetek

„Közel két évig nem volt sem intenzív mozgás, sem sport az életemben. A kevés mozgás hatására több probléma is előjött, úgyhogy miután felvettek az egyetemre, úgy gondoltam, ebből elég volt, és elkezdtem járni az egyetem edzőtermébe. Először annyian voltak, hogy inkább hazamentem. Féltem egyedül bármit csinálni. Viszont a második alkalommal már elkezdtem alap gyakorlatokat, majd egy nagyobb terembe mentem és elkezdtem keményebben edzeni.”

A sporthoz való visszatérést egy fájdalmas tapasztalat is erősítette.

Egyszer az autóban jobbra-balra dűlöngéltünk. és én voltam szélen. Ebből az lett, hogy eltört a bal vállam. Amikor elkezdtem edzeni, egyet tudtam, hogy soha többet nem akarok az a vékony és törékeny lány lenni.

Az első versenyek lendülete

A következő nagy állomást az jelentette, amikor találkozott Papp Tiborral. „2021-ben vele kezdtem el edzeni, majd úgy éreztem, hogy versenyezni is szeretnék, és koronázzuk meg a három év edzését. Ezért jelentkeztem Lekli Laci csapatához, aki vállalta is a felkészítésem a 2022-es tavaszi szezonra. Ki akartam próbálni, mit tudunk kihozni a formámból ennyi idő alatt, milyen ez a világ, milyen versenyzőként élni. Nem tudtam, hogy milyen lesz, fog-e egyáltalán tetszeni, viszont teljesen elragadott és azóta is aktívan versenyzem Laci teljes koordinálásával.”