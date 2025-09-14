Adamcsik Ivett története egészen fiatal koráig nyúlik vissza. Amint az Origo Sportnak elmesélte, amikor középiskolába járt, egy egészségügyi probléma miatt el volt tiltva a legtöbb sporttól, sőt még a testnevelés órákra sem járhatott.
„Közel két évig nem volt sem intenzív mozgás, sem sport az életemben. A kevés mozgás hatására több probléma is előjött, úgyhogy miután felvettek az egyetemre, úgy gondoltam, ebből elég volt, és elkezdtem járni az egyetem edzőtermébe. Először annyian voltak, hogy inkább hazamentem. Féltem egyedül bármit csinálni. Viszont a második alkalommal már elkezdtem alap gyakorlatokat, majd egy nagyobb terembe mentem és elkezdtem keményebben edzeni.”
A sporthoz való visszatérést egy fájdalmas tapasztalat is erősítette.
Egyszer az autóban jobbra-balra dűlöngéltünk. és én voltam szélen. Ebből az lett, hogy eltört a bal vállam. Amikor elkezdtem edzeni, egyet tudtam, hogy soha többet nem akarok az a vékony és törékeny lány lenni.
A következő nagy állomást az jelentette, amikor találkozott Papp Tiborral. „2021-ben vele kezdtem el edzeni, majd úgy éreztem, hogy versenyezni is szeretnék, és koronázzuk meg a három év edzését. Ezért jelentkeztem Lekli Laci csapatához, aki vállalta is a felkészítésem a 2022-es tavaszi szezonra. Ki akartam próbálni, mit tudunk kihozni a formámból ennyi idő alatt, milyen ez a világ, milyen versenyzőként élni. Nem tudtam, hogy milyen lesz, fog-e egyáltalán tetszeni, viszont teljesen elragadott és azóta is aktívan versenyzem Laci teljes koordinálásával.”
Az edzőterem és a versenyzés annyira beszippantotta, hogy életformává vált számára. „Komoly sikereket szeretnék elérni, ezt pedig csak így lehet, teljes figyelemmel, alázattal és fókusszal. Sokszor előrébb helyezem a sportot mint bármi mást, ami miatt értek már negatív hatások is. Viszont találtam valamit. amiért azt érzem, hogy érdemes felkelni, én pedig erre törekszem az élet minden területén.”
A súlyzók alatt nemcsak az izmok, hanem a lélek is formálódott. „A testépítéssel nem csak a testemet formálom és alakítom. Mások visszajelzése alapján a magabiztosságom is több lett a jó értelemben.
Már nem félek, ha mondjuk egy idegen társaságban kell megjelennem vagy esetleg beszélni kell. Az utcán sem a földet nézem sétálás közben, hanem kihúzom magam, felemelt fejjel megyek, és a különböző feladatoktól sem ijedek meg.
Amikor belép az edzőterembe és elkezd edzeni, akkor tudja, hogy azt miért teszi. „Minden egyes lehúzásomban vagy éppen kitolásomban, lépésemben benne van a célom. A terem az a hely számomra, ahol ki tudom zárni a világot és csak magamra fókuszálok.”
Az eredmények legjobban a képeken látszanak. „A kedvenc fotóm közül az egyik ez” - mutatott rá az alábbi fotóra.
„Ha ránézek, egyszerűen büszkeség tölt el. Soha nem gondoltam, hogy így fogok kinézni. Büszke vagyok a fizikumomra, mert tudom, hogy mennyi munkánk van benne az edzőmmel.x
Amikor 2022-ben elkezdtem versenyezni, akkor ilyen vállakat álmodtam meg magamnak, és ha ránézek a képre, akkor egy dolog vagy a fejemben, hogy megcsináltuk.
A közelmúltból is van olyan fotó, amit különösen nagyra értékel. „A másik kedvenc képem az 2025-ben készült a tavaszi Kökény Classicon. Sok munka kellett, hogy ide eljusson a forma izomzat és póz terén. Rengeteget foglalkoztam a pózolással, sok idő kellett, amíg ráéreztem és úgy gondolom, hogy a Kökény Classicon sikerült megmutatnom, amit akartam és úgy, ahogyan a visszajelzések után korrigáltunk.”
Bár minden idejét a sport tölti ki, a civil pályáját sem adta fel. „Jelenleg egy szenvedélyem van, a testépítés, viszont a civil életben a közigazgatásban dolgozom közszolgaként. Jelenleg egy személyiedző-képzést is végzek, aminek ha vége, akkor szeretnék edző lenni, másoknak segíteni és megmutatni, hogy mennyire fontos az ember életében a sport.”
A mindennapokban azonban más örömök is helyet kapnak. „Szeretek nyelveket tanulni és amikor időm engedi, akkor a portugál nyelvvel foglalkozom. Tervem között szerepel, hogy a profi státusz megszerzése után elkezdem újra nyelviskolában is tanulni. A másik az utazás, amit imádok. Szeretek külföldön lenni, de szerencsére a versenyzéssel ezt egybe is tudom kötni.”
A tervei egyértelműek és nagyra törőek. „Több célom is van. Jelenleg az első, hogy profi státuszt szerezzek az NPC szövetségen belül és a profi bikinisek között álljak a színpadra Magyarországon és külföldön. Szeretnék egy színpadon lenni a példaképeimmel, akiket minden nap követek, akiket már láttam a színpadon. Nagyon nagy álmom, hogy kipróbáljam, milyen Amerikában versenyezni, és végül, ami sokunk nagy álma, az olimpiai kvalifikáció.”
Múltjából mégis egy különleges verseny áll legközelebb a szívéhez. „2023-ban volt a harmadik szezonom. Már megvolt, hogy melyik versenyekre készülök, amikor az edzőm, Lekli Laci februárban azt mondta, hogy mi lenne, ha indulnék a Kökény Classicon is. Nekem nagyra kerekedtek a szemeim, hogy »Micsoda? Én, a Kökény Classicon, már tavasszal?«”
Az akkori szereplés végül várakozáson felüli eredményeket hozott. „Sikerült egy aranyat és két ezüstérmet is szereznem. Mindegyik helyezésemre büszke vagyok valamiért, főleg azokra, amelyeket külföldön értem el, de ha ezt a kérdést felteszik, hogy melyikre vagyok a legbüszkébb, akkor erre gondolok elsőnek, mert ez az a szövetség, ahol a jövőben is versenyezni kívántam, és ez egy visszajelzés volt számomra, hogy van helyem itt. Amire tanított az a nap, hogy bizony higgyek magamban.”
Végül üzenete is van azoknak, akik most szeretnének először edzőterembe járni. „Mindenképpen azt tanácsolom, hogy ne féljen senki belevágni, hiszen mindenki volt kezdő, még a legprofibbak is. Nekem is voltak az utam elején félelmek. Ilyenkor sokat tud segíteni egy tapasztaltabb edzőtárs akár, de én mindenképpen szakember segítségét javaslom, aki teljes segítséget nyújt, főleg az elején.”
És végül így zárta a gondolatait:
Meg kell tanulni legyőzni a félelmeket is és nem gondolni arra, hogy ki mit gondol. Ki kell tűzni egy célt és azért mindent megtenni, kizárva a világot.
„Fontos, hogy legyen kitartás és alázat. Ne tántorítson el, ha éppen nem látod magadon a változást. Ez egy türelemjáték. Amennyit beleteszel, annyit is kapsz vissza, de fontos, hogy ezt ne egy-két hónap alatt várjuk el. Ha nálam is a félelmek nyertek volna, akkor nem tartanék most ott, ahol.”