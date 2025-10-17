Andrea Marcato naponta átlagosan 106,9 kilométert teljesített, és október 16-án, hajnalban ért célba.
A mezőny idén tíz indulóból állt – nyolc férfi és két nő –, akik Queens városrészben, egy mindössze 883 méteres körpályán rótták a köröket reggel hat és éjfél között. A szintidő 52 nap, így a versenyzőknek naponta legalább 95 kilométert kell megtenniük, ami több mint két maratonnak felel meg.
„Ilyen hosszú versenyen elsősorban fejben kell egyben lenni – anélkül oda sem áll a rajthoz az ember” – mondta Kovács Arohana László, a Sri Chinmoy Maraton magyar tagja, korábbi ultrafutó. Kovács Arohana korábban kétszer vett részt a New York-i 6 napos futáson, és a judoinfo.hu szakoldal szerzőjeként a mentális felkészülés fontosságát emelte ki.
Szerinte az ilyen teljesítmények nemcsak fizikai, hanem tudati áttörések: „Amikor a test elfárad, a lélek viszi tovább a futót.”
Andrea Marcato, az 5000 kilométeres futólegenda?
Andrea Marcato az olaszországi Dolo városából származik, és az elmúlt években a nemzetközi ultrafutás egyik legismertebb alakjává vált. A Sri Chinmoy Self-Transcendence 3100 mérföldes futáson először 2020-ban vett részt, és rögtön meg is nyerte, ekkor 43 nap, 12 óra 7 perc alatt teljesítette a távot. Egy évvel később 42 nap 17 óra 38 perces idejével a verseny történetének negyedik leggyorsabb futója lett. Az idei, 2025-ös győzelmével pedig az első férfi, aki hat egymás után rendezett versenyt is megnyert.
Marcato edzései egyszerre fizikai és spirituális jellegűek. A verseny szervezői szerint minden évben megdöbbentően stabil napi teljesítményt nyújt, gyakran 30 egymást követő napon is 113 kilométer feletti távot fut.
A célba érés után általában még további néhány kört is teljesít, hogy átlépje az 5000 kilométeres határt – szimbolikusan is kifejezve az „öntúlszárnyalás” eszméjét.
A verseny története és rekordjai
A Self-Transcendence 3100 mérföldes futás a világ leghosszabb hitelesített utcai versenye. A futást Sri Chinmoy (1931–2007) spirituális tanító és sportoló alapította 1997-ben New Yorkban, azzal a céllal, hogy megmutassa: az ember képes önmagát meghaladni, ha a testet és a tudatot harmóniában edzi.
A verseny 883 méteres körpályán zajlik Queensben, és a futóknak reggel 6-tól éjfélig van lehetőségük körözni. A napi átlagos táv, amit teljesíteniük kell, 95,9 kilométer, a teljes szintidő pedig 52 nap.
A rekordot a finn Ashprihanal Pekka Aalto tartja, aki 2015-ben 40 nap 09 óra 06 perc 21 másodperc alatt futotta le a távot. A női csúcstartó a tajvani Tsai Wen-ya, aki 2023-ban 45 nap 12 óra 28 perc 44 másodperces idővel teljesítette a 3100 mérföldet.
A verseny során a futók rendkívüli fizikai és mentális megterhelésnek vannak kitéve: városi forgalomban, hőségben és esőben, gyakran napi négy-öt óra alvás mellett kell teljesíteniük a napi több mint száz kilométert.
Egyetlen hiba vagy sérülés akár az egész többhetes erőfeszítést is tönkreteheti.
Gondolj többet magadról!
A 3100 mérföldes futás üzenete messze túlmutat a sporton: az emberben rejlő, korlátlan lehetőségek felfedezéséről szól. „Amit magunkról gondolunk, azok vagyunk valójában” – mondta korábban Sri Chinmoy.
