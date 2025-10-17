Andrea Marcato naponta átlagosan 106,9 kilométert teljesített, és október 16-án, hajnalban ért célba.

Andrea Marcato zsinórban hatodszor nyert

Forrás: 3100.srichinmoyraces.org

A mezőny idén tíz indulóból állt – nyolc férfi és két nő –, akik Queens városrészben, egy mindössze 883 méteres körpályán rótták a köröket reggel hat és éjfél között. A szintidő 52 nap, így a versenyzőknek naponta legalább 95 kilométert kell megtenniük, ami több mint két maratonnak felel meg.

„Ilyen hosszú versenyen elsősorban fejben kell egyben lenni – anélkül oda sem áll a rajthoz az ember” – mondta Kovács Arohana László, a Sri Chinmoy Maraton magyar tagja, korábbi ultrafutó. Kovács Arohana korábban kétszer vett részt a New York-i 6 napos futáson, és a judoinfo.hu szakoldal szerzőjeként a mentális felkészülés fontosságát emelte ki.

Szerinte az ilyen teljesítmények nemcsak fizikai, hanem tudati áttörések: „Amikor a test elfárad, a lélek viszi tovább a futót.”

Andrea Marcato, az 5000 kilométeres futólegenda?

Andrea Marcato az olaszországi Dolo városából származik, és az elmúlt években a nemzetközi ultrafutás egyik legismertebb alakjává vált. A Sri Chinmoy Self-Transcendence 3100 mérföldes futáson először 2020-ban vett részt, és rögtön meg is nyerte, ekkor 43 nap, 12 óra 7 perc alatt teljesítette a távot. Egy évvel később 42 nap 17 óra 38 perces idejével a verseny történetének negyedik leggyorsabb futója lett. Az idei, 2025-ös győzelmével pedig az első férfi, aki hat egymás után rendezett versenyt is megnyert.

Marcato edzései egyszerre fizikai és spirituális jellegűek. A verseny szervezői szerint minden évben megdöbbentően stabil napi teljesítményt nyújt, gyakran 30 egymást követő napon is 113 kilométer feletti távot fut.

A célba érés után általában még további néhány kört is teljesít, hogy átlépje az 5000 kilométeres határt – szimbolikusan is kifejezve az „öntúlszárnyalás” eszméjét.

A verseny története és rekordjai

A Self-Transcendence 3100 mérföldes futás a világ leghosszabb hitelesített utcai versenye. A futást Sri Chinmoy (1931–2007) spirituális tanító és sportoló alapította 1997-ben New Yorkban, azzal a céllal, hogy megmutassa: az ember képes önmagát meghaladni, ha a testet és a tudatot harmóniában edzi.