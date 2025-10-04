Jó hírek érkeztek Nepálból. A Magyar Dhaulagiri Expedícióval a Himalájában tartózkodó hegymászót, Nagy Mártont szombaton már kiengedték a pokharai Manipal Oktató kórházból. Az alpinistát azt követően kellett mentőhelikopterrel lehozni a világ hetedik legmagasabb, 8176 méteres hegyéről, hogy folyamatos rosszullétre és erős fájdalmakra panaszkodott.

A hegymászó, Nagy Márton (jobbra) aligha fogja tudni folytatni az expedíciót

Fotó: Facebook.com/davidkleinexpedition

Ezért került kórházba a magyar hegymászó

Az expedíció oldalán szombaton Klein Dávid, a csapat másik, rutinos tagja tett közzé egy bejegyzést, amiben részletesen leírta a csütörtök este óta történteket. Ebből derül ki, hogy Nagy Mártonnak minden bizonnyal vesekő okozta a panaszait.

A szakszerű és gyors ellátásnak köszönhetően a pénteki kórházba szállítás után szombaton már el is hagyhatta a pokharai intézményt, de erősen kérdéses, hogy tudja-e folytatni az expedíciót. Az viszont biztos, hogy Kleink Dávid visszatér a hegyre. Az alpinisták Nagy Márton betegsége előtt már túl voltak két akklimatizációs körön, jó erőben készültek a folytatásra, ezt pedig kár lenne veszni hagyni, írta Klein Dávid.

