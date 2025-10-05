Németh Réka 19 évesen, egyetemi tanulmányai miatt költözött Erdélyből Budapestre. „Akkoriban nagyon vékony voltam, mindig szerettem volna izmosabb, erősebb lenni, nagy álmom volt a kockahas. Csodáltam a fitneszversenyzőket, és elhatároztam, hogy egyszer én is így fogok kinézni. Egy alagsori old school-teremben indult a pályafutásom, és ez első látásra szerelem volt. Az első sport életem során, amit tényleg szívből és bármilyen külső kényszer nélkül csináltam. Ez a szerelem pedig azóta is kitart, immár, lassan 17 éve” – nyilatkozta az Origo Sportnak a korábbi bajnok, aki ma már elsősorban edzőként dolgozik.

Németh Réka ma már elsősorban edzőként dolgozik

„A testépítés nélkül nem lennék ma az, aki”

A fitnesz nemcsak a testét, hanem az egész személyiségét formálta. „Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy a testépítés nélkül nem lennék ma az, aki. Nem csak fizikailag, hanem az élet minden területén megerősített, önbizalmat adott. Általa tapasztaltam meg először, hogy az ember bármire képes, amit a fejébe vesz és elég kitartóan dolgozik érte. Ezt a mentalitást azóta az életem más területein is kamatoztatom.”

A terembe belépve mindig hazatérő érzés fogja el, mivel úgy érzi, ez az a közeg, ahol igazán otthon van, és ahol elemében érzi magát.

Itt csakis magamra és a gondolataimra koncentrálhatok. Egyfajta aktív meditáció. Kétgyermekes anyaként és a több mint 80 fős versenyzői csapat vezetőjeként különösen szükségem van erre a stabil pontra a napomban.

„Néha én is elfutnék egy lakatlan szigetre”

A sok munka és a család mellett a pihenés is fontos, bár ritkán fér bele. „Valószínűleg pihennék, ha egy hónapig egy lakatlan szigeten lennék — sőt, lehet, kérnék egy hónap ráadást is” – mosolyodott el. „Nehéz néha két örökmozgó ördögfiókával és ennyi versenyző koordinálásával, de nem cserélném el senkivel az életem, mert mindent imádok benne.”