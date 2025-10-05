Németh Réka 19 évesen, egyetemi tanulmányai miatt költözött Erdélyből Budapestre. „Akkoriban nagyon vékony voltam, mindig szerettem volna izmosabb, erősebb lenni, nagy álmom volt a kockahas. Csodáltam a fitneszversenyzőket, és elhatároztam, hogy egyszer én is így fogok kinézni. Egy alagsori old school-teremben indult a pályafutásom, és ez első látásra szerelem volt. Az első sport életem során, amit tényleg szívből és bármilyen külső kényszer nélkül csináltam. Ez a szerelem pedig azóta is kitart, immár, lassan 17 éve” – nyilatkozta az Origo Sportnak a korábbi bajnok, aki ma már elsősorban edzőként dolgozik.
A fitnesz nemcsak a testét, hanem az egész személyiségét formálta. „Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy a testépítés nélkül nem lennék ma az, aki. Nem csak fizikailag, hanem az élet minden területén megerősített, önbizalmat adott. Általa tapasztaltam meg először, hogy az ember bármire képes, amit a fejébe vesz és elég kitartóan dolgozik érte. Ezt a mentalitást azóta az életem más területein is kamatoztatom.”
A terembe belépve mindig hazatérő érzés fogja el, mivel úgy érzi, ez az a közeg, ahol igazán otthon van, és ahol elemében érzi magát.
Itt csakis magamra és a gondolataimra koncentrálhatok. Egyfajta aktív meditáció. Kétgyermekes anyaként és a több mint 80 fős versenyzői csapat vezetőjeként különösen szükségem van erre a stabil pontra a napomban.
„Néha én is elfutnék egy lakatlan szigetre”
A sok munka és a család mellett a pihenés is fontos, bár ritkán fér bele. „Valószínűleg pihennék, ha egy hónapig egy lakatlan szigeten lennék — sőt, lehet, kérnék egy hónap ráadást is” – mosolyodott el. „Nehéz néha két örökmozgó ördögfiókával és ennyi versenyző koordinálásával, de nem cserélném el senkivel az életem, mert mindent imádok benne.”
Igyekszik mindenhová gyalog menni, azt is elárulta, hogy ez miért annyira fontos neki. „Ilyenkor csak én vagyok, a zene és Budapest. Még mindig meg tud lepni ez a város.” De egyáltalán nem csak a sport érdekli: a webdesign, a lakberendezés, a smink és az öltözködés világa is közel áll hozzá. „Nem lehet véletlen, hogy művészettörténész diplomát szereztem.”
A 2011-es Fitparádén elért bajnoki címére a legbüszkébb, mivel szerinte ez mindig is ikonikus verseny volt, a legnagyobb presztízsű hazánkban.
Elképesztő érzés volt 21 évesen bajnoknak lenni. Az sem volt kérdés, hogy 13 év után is visszatérek, és nagyon büszke vagyok rá, hogy 2024-ben újra a Fitparádé színpadán állhattam.
„A felsőtestem úgy, ahogy van, nagyon szeretem — mindig kiemelt figyelmet kapott a hátam és a vállam, ez meg is látszik rajta izomérettség és tömeg tekintetében. A farizmomon viszont sokat kell még dolgoznom, mert amikor én kezdtem edzeni, nem volt annyira fókuszban, mint ma. A mai bikini sztenderd középpontjában viszont a farizom áll. Ha újra színpadra szeretnék állni, teljesen át kell alakítanom ezt a részt, ami rengeteg izolált munkát jelent” – jelentette ki.
Edzőként a legnagyobb elismerést a versenyzőitől kapja.
A tanítványaim nagyon sok pozitív visszajelzést adnak, ez mindig jólesik. Amióta anya lettem, borzasztóan sírós is vagyok, így állandóan meghatódom ezeken.
Az élet legnehezebb és legszebb pillanata is az anyasághoz kötődik. „A nagyobbik fiam szülése nagyon nehéz volt, másfél napig tartott, és nem kaptam olyan törődést, amire számítottam volna. Nagyon bizonytalan voltam. De a legszebb pillanat is ehhez kapcsolódik: amikor végül megszületett — ahogy a kisebbik fiam esetében is.”
A sok edzés és munka mellett is fontos számára a kikapcsolódás. „Nagyon szeretem a szuperhősös filmeket, mindig elmegyek moziba, ha kijön egy új Marvel-film. Régebben egyedül jártam, de mostanra a nagyobbik fiam is elég nagy hozzá, így ez közös anya-fia program lett — ahogy a közös videójátékozás is.”
Végezetül megkérdeztük, tíz év múlva hogyan szeretné saját magát látni. Mint kifejtette, nemzetközi karrierre kevésbé vágyik, inkább a hazai versenyzők támogatása a célja. „Öt nyelven beszélek, de annyira kitölti az életemet a magyar sportolók felkészítése, hogy jelenleg nem vágyom többre. Magyar versenyzőkkel tervezek továbbra is dolgozni, és megmutatni a világnak, milyen tehetségesek a magyar sportolók.”