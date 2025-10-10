Live
Elképesztő fogásról számoltak be a Dunai horgászok Facebook-csoportban: a Dráva folyóban egy horvát horgász egy olyan halfajt emelt ki a vízből, amelyet a szakértők már évek óta kihaltnak tartottak a Duna-medencében. A sima tok visszatérése után a természetvédők még ha visszafogottan is, de reménykedni kezdtek.

A természet néha képes a legmeglepőbb visszatérésekre. Horvátországban, a Duna egyik mellékfolyójában, a Drávában egy horgász olyan halfajt csalt horogra, amelyet a tudomány már régen elveszettnek hitt ebből a térségből. A sima tok (Acipenser nudiventris) egyike a Föld legritkább tokféléinek, és a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) 2021-ben a Duna-medencében helyileg kihaltnak nyilvánította. Az esetről a horvát 24sata, az ICV.hr és az ePodravina.hr is beszámolt.

Dario Balog a Dráva partján a 35 kilós, 176 centiméteres sima tokkal, amelyet a horgász rövid fotózás után visszaengedett a folyóba
Dario Balog a Dráva partján a 35 kilós, 176 centiméteres sima tokkal, amelyet a horgász gyors fotózás után visszaengedett a folyóba
Fotó: 24sata.hr – a Dunai horgászok Facebook-csoportja nyomán

A különleges eset a „Dunai horgászok” nyilvános Facebook-csoportban látott napvilágot, ahol Dario Balog horgász horvát lapokban megjelent beszámolóit idézik.

A sima tok visszakerült a folyóba

A hal 1,76 méter hosszú és 35 kilogramm tömegű volt, vagyis tekintélyes példányról van szó. A pecás azonnal visszaengedte a halat a folyóba, ahová talán már soha, senki nem gondolta, hogy visszatérhet egy ilyen faj.

 

A fogás helyszíne a „Mura–Dráva–Duna” bioszféra-rezervátum, amelyet nem véletlenül neveznek Európa Amazonasának.

A természet itt még őrzi eredeti arcát: a sodrás változékony, a zátonyok és medertörések szeszélyesek, a partokat sűrű ártéri erdők övezik. Ez a vad, kiszámíthatatlan környezet adhatott menedéket egy olyan faj utolsó képviselőjének, amelyről már tizenöt éve nem érkezett megbízható adat.

„Ez rendkívül ritka esemény. Sajnos, egyetlen példány felbukkanása még nem jelenti azt, hogy létezik egy szaporodásra képes, önfenntartó populáció. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a Dráva folyóban még mindig fennállnak azok a természetes feltételek, amelyek között a tokfélék képesek életben maradni” – nyilatkozta Beata Stribel, a WWF természetvédelmi szakértője.

A tokfélék közül Európában ma már csak néhány faj – például a viza (Huso huso) és a kecsege (Acipenser ruthenus) – él még természetes vizekben, a többi gyakorlatilag eltűnt a kontinens folyóiból. A gátak elzárták vándorútjaikat, az élőhelyek feldarabolódtak, a túlhalászat megtizedelte állományaikat. Ezért a Drávában kifogott sima tok nemcsak zoológiai ritkaság, hanem figyelmeztetés is arra, mennyire törékeny a folyók egykori ökológiai rendszere.

