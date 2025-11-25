Live
Meghökkentő fogásról számolt be a Bács-Kiskun Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége (Bácshosz). November 16-án, 17 órakor a Duna paksi szakaszán egy gyermekhorgász, Práger Virág egy gyönyörű szibériai tokot, más néven lénai tokot (Acipenser baerii) emelt partra.

A Bácshosz közlése szerint a hal 19 550 grammot nyomott, faroktőig mért hossza 128 centiméter, testkerülete pedig 61,5 centiméter volt. A hatalmas tok látványa önmagában is ritka élmény a magyar vizeken, ám a fogás után újabb izgalmas fordulat következett: a helyszínen nem lehetett teljes bizonyossággal megállapítani, hogy pontosan mely tokfaj került horogra. Ezért – a hivatásos halőrök jelenlétében – a példányt visszaengedték a Dunába.

Hatalmas lénai tok a Dunából Forrás: bacshosz.hu
Hatalmas lénai tok a Dunából
Forrás: bacshosz.hu

Hogy kerülhetett a Dunába a lénai tok?

A szövetség fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a lénai tok idegenhonos faj a Dunában, jelenléte nem kívánatos, és akár komoly ökológiai kockázatot is jelenthet.

A folyó őshonos tokféléi közé ugyanis a kecsege, ritkább előfordulással a vágótok, valamint a rendkívül ritka viza tartozik – a lénai tok azonban nem természetes része a Duna élővilágának.

A Pecaverzum beszámolója szerint a lénai tokok nagy valószínűséggel haltelepekről vagy toknevelő gazdaságokból szöknek meg, esetleg olyan országokból sodródnak le a folyóban, ahol korábban telepítették őket. Bár látványos és különleges fogásnak számítanak, megjelenésük hosszú távon nem szolgálja a Duna természetes ökológiai egyensúlyát.

