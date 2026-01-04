A Mohosz hivatalos országos rekordként ismerte el Práger Virág fogását: ahogyan arról az Origo már beszámolt, 2025. november 16-án 17 órakor a Duna paksi szakaszán akasztotta meg a 19,55 kilós lénai tokot (szibériai tok, Acipenser baerii). A hal 128 centiméter volt faroktőig, testkerülete 61,5 centiméter (a rekordlistán 62 cm szerepel).
A Pecaverzum cikke felidézi:
a helyszíni fajazonosítás eleinte nem volt teljesen biztos, ezért a halat halőrök jelenlétében visszaengedték, majd később fényképek és szakértői segítség alapján megerősítették,
hogy lénai tokról van szó. (A lénai tokfogást most azért idézzük fel újra, mivel a Mohosz most ismerte el rekordfogásként.)
A Bácshosz arra is felhívta a figyelmet, hogy a lénai tok a Dunában idegenhonos, jelenléte pedig természetvédelmi kockázatot jelenthet. Fontosnak tartották továbbá kiemelni, hogy bár a Duna őshonos tokféléje a kecsege (Acipenser ruthenus), valamint ritkábban még előfordulhat vágótok (Acipenser gueldenstaedtii) vagy viza (Huso huso) is, a lénai tok nem része a folyó természetes faunájának.
„A Dunában megjelenő lénai tokok minden valószínűség szerint haltelepekről vagy toknevelő gazdaságokból szökhettek meg, illetve egyes országokban folyóba engedett telepítésekből kerülhetnek a rendszerbe” – jegyezték meg.
Rekordokban gazdag év volt 2025
A másik új rekord Gajdos Anikó nevéhez kötődik, aki a Pecaverzum beszámolója szerint párosban Pusztai Attilával aranyérmes lett a V. Street Fishing Pergető Országos Bajnokságon 2025. szeptember 7-én.
A rekordot azonban egy korábbi fogása adta: 2025. június 8-án 10 órakor a Komáromi Horgásztóból jelentett be egy 3,1 kilogrammos, 61 centis csíkos sügért, amelyet gumihallal pergetve fogott, majd visszaengedett.
A korábbi csúcsot Ignácz Olivér tartotta (2017. május 21., Maconkai-víztározó, 2,45 kg), így ez a fogás egyértelmű rekordjavítás.
Az alábbi fogások szerepelnek 2025-ös országos rekordként a Pecaverzum összesítése alapján, a cikkekben megadott fogási dátumokkal:
- Pontykárász – 9,8 kg, Rokolya Péter, Tokaji Kovács-tó – 2025. április 22.
- Koi ponty – 29,05 kg, Tóth Attila, Gyékényesi Kavicsbányató – 2025. június 23.
- Csíkos sügér – 3,1 kg, Gajdos Anikó, Komáromi Horgásztó – 2025. június 8. 10:00
- Kecsege – 11,47 kg, Somorácz Tamás, Duna (Paks) – 2025. július 24.
- Fekete amur – 46,6 kg, Vass Norbert, Szarvas–Békésszentandrási Holt-Körös (Kákafoki-holtág) – 2025. augusztus 26. 21:10
- Bagolykeszeg – 0,82 kg, Pesze Balázs, Esztergomi Kis-Duna – 2025. november 30. 12:00
- Lénai tok – 19,55 kg, Práger Virág, Duna (Paks) – 2025. november 16. 17:00