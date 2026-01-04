A Mohosz hivatalos országos rekordként ismerte el Práger Virág fogását: ahogyan arról az Origo már beszámolt, 2025. november 16-án 17 órakor a Duna paksi szakaszán akasztotta meg a 19,55 kilós lénai tokot (szibériai tok, Acipenser baerii). A hal 128 centiméter volt faroktőig, testkerülete 61,5 centiméter (a rekordlistán 62 cm szerepel).

Hihetetlen, rekordméretű lénai tokot akasztott a 10 éves gyerekhorgász

Forrás: Bácshosz

A Pecaverzum cikke felidézi:

a helyszíni fajazonosítás eleinte nem volt teljesen biztos, ezért a halat halőrök jelenlétében visszaengedték, majd később fényképek és szakértői segítség alapján megerősítették,

hogy lénai tokról van szó. (A lénai tokfogást most azért idézzük fel újra, mivel a Mohosz most ismerte el rekordfogásként.)

A Bácshosz arra is felhívta a figyelmet, hogy a lénai tok a Dunában idegenhonos, jelenléte pedig természetvédelmi kockázatot jelenthet. Fontosnak tartották továbbá kiemelni, hogy bár a Duna őshonos tokféléje a kecsege (Acipenser ruthenus), valamint ritkábban még előfordulhat vágótok (Acipenser gueldenstaedtii) vagy viza (Huso huso) is, a lénai tok nem része a folyó természetes faunájának.

„A Dunában megjelenő lénai tokok minden valószínűség szerint haltelepekről vagy toknevelő gazdaságokból szökhettek meg, illetve egyes országokban folyóba engedett telepítésekből kerülhetnek a rendszerbe” – jegyezték meg.

Rekordokban gazdag év volt 2025

A másik új rekord Gajdos Anikó nevéhez kötődik, aki a Pecaverzum beszámolója szerint párosban Pusztai Attilával aranyérmes lett a V. Street Fishing Pergető Országos Bajnokságon 2025. szeptember 7-én.

Gajdos Anikó versenyhorgász a szépséges csíkos sügérrel

Fotó: Mohosz

A rekordot azonban egy korábbi fogása adta: 2025. június 8-án 10 órakor a Komáromi Horgásztóból jelentett be egy 3,1 kilogrammos, 61 centis csíkos sügért, amelyet gumihallal pergetve fogott, majd visszaengedett.

A korábbi csúcsot Ignácz Olivér tartotta (2017. május 21., Maconkai-víztározó, 2,45 kg), így ez a fogás egyértelmű rekordjavítás.

Az alábbi fogások szerepelnek 2025-ös országos rekordként a Pecaverzum összesítése alapján, a cikkekben megadott fogási dátumokkal: