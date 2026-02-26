2. Labdarúgás: stadionok és pályafejlesztések

A labdarúgás infrastrukturális megújítása a korszak egyik legszembetűnőbb eleme.

2010 óta közel 40 stadion épült vagy esett át teljes körű rekonstrukción, gyakorlatilag az összes NB I-es és NB II-es klub új vagy jelentősen felújított stadionban játszik. A legfontosabb példák közé tartozik a Groupama Aréna (FTC), a Nagyerdei Stadion (Debrecen), a MOL Aréna Sóstó (Székesfehérvár), a Bozsik Aréna (Honvéd) és a DVTK Stadion (Miskolc).

A stadionépítésekkel párhuzamosan országos pályafejlesztési program zajlott: az MLSZ programjai és a TAO-rendszer révén több mint ezer új futballpálya épült, és több ezer pálya újult meg az országban. A fejlesztések 2021 után is folytatódtak, így a labdarúgás infrastrukturális háttere gyökeresen átalakult a vizsgált időszakban.

3. Sportcsarnokok és munkacsarnokok

A teremcsapatsportok infrastruktúrája országos léptékben bővült. A kiemelt, több ezer férőhelyes arénák (MVM Dome, Pick Aréna, Tatabánya, Alba Aréna) mellett az elmúlt másfél évtizedben több száz sportcsarnok és munkacsarnok épült vagy újult meg országszerte. Ezek között találhatók:

multifunkcionális városi sportcsarnokok,

középméretű versenycsarnokok,

valamint a mindennapos testnevelést és az utánpótlás-nevelést szolgáló, szabvány méretű munkacsarnokok.

A fejlesztések részben központi programok, részben önkormányzati és TAO-forrásból megvalósuló beruházások keretében valósultak meg. A cél kettős volt: az élsport feltételeinek javítása és a helyi sportélet, iskolai testnevelés infrastrukturális megerősítése.

4. Uszodák és tanuszodák

A vizes sportágak fejlesztése kiemelt állami prioritást élvezett.

A tanuszodaépítési program keretében 57 tanuszoda megépítéséről született kormányhatározat, amelyek közül több mint 30 már elkészült a vizsgált időszak végéig. Ez jelentős bővülést jelentett a járási és kisebb települési úszásoktatási infrastruktúrában.

A tanuszodák mellett nagy volumenű városi beruházások is megvalósultak, például:

Duna Aréna (Budapest),

Kaposvári Csik Ferenc Versenyuszoda,

új uszodakomplexumok Zalaegerszegen és Sopronban.

Az „Úszó Nemzet Program” és az infrastruktúra-bővítés együtt a sportági bázis szélesítését célozta.

5. Jégcsarnokok és fedett jégpályák

A jégsportok látványos fejlődésének egyik alapja az infrastruktúra bővülése volt.

Míg a 2010-es évek elején még viszonylag korlátozott számú fedett jégpálya működött az országban, addig a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) adatai szerint a 2024/2025-ös időszakban Magyarországon már 61 fedett jégpálya (indoor rink) található. Ez a szám jól mutatja a jégsport-infrastruktúra érdemi bővülését az elmúlt másfél évtizedben.

A nagy regionális beruházások – például a székesfehérvári Alba Aréna – tovább erősítették a jégkorong és a korcsolyasport hazai hátterét.

A 2010–2026 közötti időszak létesítményfejlesztései országos léptékű, strukturális átalakulást hoztak a magyar sport infrastruktúrájában. A kiemelt nemzeti arénák mellett a helyi és regionális sportlétesítmények hálózata is jelentősen bővült: stadionok, sportcsarnokok, uszodák és jégpályák százai épültek vagy újultak meg.

A fejlesztések célja kettős volt: egyrészt a nemzetközi versenyrendezési és élsport-feltételek megteremtése, másrészt az utánpótlás és a mindennapos sportolás infrastrukturális alapjainak kiszélesítése. A korszak így nemcsak finanszírozási, hanem infrastrukturális értelemben is a magyar sport egyik legintenzívebb fejlesztési periódusaként értékelhető.

IV. Vendégünk volt az egész világ: Nagy nemzetközi sportesemények Magyarországon

A 2010 utáni időszak nemcsak a hazai sport finanszírozásában és infrastruktúrájában hozott fordulatot, hanem Magyarország nemzetközi sportdiplomáciai és rendezési szerepében is. Az elmúlt másfél évtizedben Budapest és több vidéki város egymás után adott otthont világ- és Európa-bajnokságoknak, kontinentális kupadöntőknek, valamint globális sporteseményeknek. A sorozat azt mutatja: Magyarország a nemzetközi sportélet stabil és megbízható rendezőországává vált.

1. Atlétikai világbajnokság (2023)

A 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság minden idők legnagyobb Magyarországon rendezett sporteseménye volt.

Az új Nemzeti Atlétikai Központban megrendezett vb:

több mint 200 ország részvételével zajlott,

teltházas esti programokat hozott,

nemzetközi szinten is pozitív visszhangot kapott.

Az esemény nemcsak sport-, hanem turisztikai és városmarketing-szempontból is mérföldkő volt.

2. Vizes világbajnokságok (2017, 2022)

2017 – Budapest: A FINA-világbajnokság a Duna Aréna átadásával együtt valósult meg. A rendezés világszínvonalú körülmények között zajlott, több világcsúcs született.

2022 – Budapest (beugró rendezés): Magyarország rövid felkészülési idő alatt vállalta át az eseményt. A gyors és professzionális lebonyolítás ismét nemzetközi elismerést hozott.

A két vb együtt bizonyította, hogy az ország nagy volumenű multisport-világesemény lebonyolítására képes – akár rendkívüli helyzetben is.

3. Atlétika, birkózás, cselgáncs, kajak-kenu

Birkózó-világbajnokság (2018, Budapest): minden idők egyik legnagyobb létszámú vb-je.

Vívó-világbajnokság (2019), Budapest: a magyar sikersport hazai csúcsesemény hatalmas közönségsikert aratott

Kajak-kenu világbajnokság (2019, Szeged): a sportág egyik tradicionális helyszíne ismét világeseményt rendezett.

Cselgáncs-világbajnokság (2025, Budapest): újabb olimpiai sportág globális csúcseseménye.

Ezek a versenyek külön-külön is a sportági elit naptárának kiemelt állomásai.

4. Labdarúgás – kontinentális döntők és Európa-bajnokság

A Puskás Aréna az elmúlt években az európai futball egyik kiemelt helyszínévé vált:

UEFA Európai Szuperkupa (2020) – a koronavírus-járvány utáni első, nézők előtt rendezett nagy UEFA-döntő.

Európa-liga-döntő (2023) – telt ház Budapesten.

Bajnokok Ligája-döntő (2026) – előre odaítélt rendezési jog.

Emellett:

2021-es labdarúgó Európa-bajnokság – részben budapesti rendezéssel; a Puskás Aréna volt az egyetlen stadion a tornán, ahol minden mérkőzést telt ház előtt játszottak.

Ezek az események azt jelzik, hogy Budapest az UEFA egyik stabil rendezőhelyszínévé vált.

5. Giro d’Italia – Nagy Rajt (2022)

A Giro d’Italia 2022-es Nagy Rajtja Budapestet és több magyarországi helyszínt érintett.

A világ egyik legismertebb országúti kerékpáros körversenyének rajtja:

nemzetközi médiavisszhangot,

jelentős turisztikai figyelmet,

és infrastrukturális előkészítést hozott.

6. Kézilabda és más kontinentális események

Formula – 1-es Magyar Nagydíj: 1986 óta elképzelhetetlen a világbajnokság a magyarországi futam nélkül

Női kézilabda Bajnokok Ligája Final Four (Budapest) – évek óta rendszeres helyszín.

Férfi és női kézilabda Európa-bajnokságok, világesemények részbeni vagy teljes rendezése.

Maccabi Játékok (2019, Budapest) – Európa egyik legnagyobb multisport eseménye.

A 2010–2026 közötti időszakban Magyarország tehát atlétikai világbajnokságot, két vizes világbajnokságot, több olimpiai sportág világbajnokságát, UEFA-kupadöntőket, Európa-bajnoki mérkőzéseket, valamint világklasszis kerékpáros körverseny rajtját rendezte meg sikeresen.

A visszatérő nemzetközi megbízások – különösen az UEFA és a nemzetközi szakszövetségek részéről – arra utalnak, hogy Magyarország rendezői megbízhatósága nem egyszeri teljesítmény, hanem kialakult reputáció.

A létesítményfejlesztések és a nagy világesemények lebonyolításában szerzett tapasztalat egy irányba mutat: Magyarország ma már nem csupán sportnemzet, hanem jelentős sport-rendező ország is. Az elmúlt másfél évtized eseményei alapján a szervezési, infrastrukturális és biztonsági tapasztalat adott ahhoz, hogy a jövőben akár a létező legnagyobb sportesemény – a nyári olimpiai játékok – megrendezése se tűnjön irreális vállalásnak.

A Balaton-átúszás évről évre több ezres tömeget vonz Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

V. Szabadidősport – a sportnemzettől a sportoló nemzetig

A 2010 utáni sportstratégia egyik központi célkitűzése az volt, hogy Magyarország ne csupán eredményes sportnemzet legyen, hanem „sportoló nemzetté” váljon. Ez a megközelítés túlmutat az élsporton: a lakosság fizikai aktivitásának növelése, az egészséges életmód erősítése, valamint a közösségi sportélmény kiterjesztése került a fókuszba.

Az elmúlt másfél évtizedben a szabadidősport területén látványos növekedés tapasztalható, különösen a tömegrendezvények és a rekreációs események számában és résztvevői létszámában.

1. Országos branddé vált tömegesemények

Balaton-átúszás

A Balaton-átúszás mára nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is ismert szabadidős sportesemény. Évről évre több ezer résztvevőt mozgat meg, amatőr úszóktól kezdve ismert sportolókig. A rendezvény egyszerre sportteljesítmény és közösségi élmény, amely a magyar nyár egyik ikonikus eseményévé vált.

Balaton-átevezés

A Zamárdi és Tihany közötti Balaton-átevezés az utóbbi években dinamikusan növekvő vízisport-esemény lett. Kajakosok, kenusok, SUP-osok és amatőr vízi sportolók ezrei vesznek részt rajta, ami jól mutatja a rekreációs vízisportok erősödését.

Vivicittá Futófesztivál

A Vivicittá Budapest egyik legnagyobb futóeseménye, amely több tízezer indulót vonz évente. A félmaratoni és rövidebb távok révén a rendezvény a tömegsport és a városi futókultúra egyik legfontosabb hazai eseményévé vált.

Kékszalag

A Kékszalag Európa legrégebbi és egyik legnagyobb tókerülő vitorlásversenye. A Balaton körüli több mint 150 kilométeres verseny egyszerre profi sportesemény és tömeges részvételű közösségi kihívás. A mezőny évről évre rekordközeli létszámot ér el, miközben technológiai és sebességi rekordok is születnek.

2. A tömegsport infrastruktúrája

A stadion- és csarnoképítések mellett a szabadidősport infrastrukturális háttere is bővült:

rekortán futópályák és kültéri sportparkok létesítése,

kerékpárút-hálózat fejlesztése,

szabadtéri kondiparkok,

települési sportudvarok és közösségi sportterek kialakítása.

A TAO-rendszer és az önkormányzati programok révén a helyi sportegyesületek és közösségek számára is bővültek a lehetőségek.

3. Eredmények és kihívások

A tömegsport-események népszerűsége és a rendszeresen sportolók arányának növekedése kedvező tendencia. A futóversenyek, kerékpáros események, vízisport- és szabadidős rendezvények azt mutatják, hogy a sport társadalmi beágyazottsága erősödött.

Ugyanakkor a stratégiai cél – hogy Magyarország valóban „sportoló nemzetté” váljon – még nem tekinthető teljes mértékben elértnek. A rendszeres testmozgást végzők aránya nemzetközi összevetésben továbbra sem tartozik az élmezőnybe, és különösen az inaktív rétegek bevonása jelent kihívást.

Az infrastruktúra bővülése önmagában nem garantálja a társadalmi aktivitás növekedését; ehhez hosszú távú szemléletformálásra, iskolai programokra és közösségi kezdeményezésekre is szükség van.

A 2010–2026 közötti időszakban a szabadidősport területén egyértelmű előrelépés történt: több, nemzetközileg is jegyzett tömegesemény vált márkává, és a sport a városi és regionális közösségi élet fontos részévé vált.

A Balaton-átúszás, a Balaton-átevezés, a Vivicittá vagy a Kékszalag olyan események, amelyek túlmutatnak a versenyen: identitást, közösséget és életmódot közvetítenek.

A cél – sportnemzetből sportoló nemzet – irányába megtörtént az elmozdulás, de a lakosság széles rétegeinek rendszeres bevonása továbbra is a következő évek egyik legfontosabb feladata marad.

VI. Mérleg és távlat – mit jelent a magyar sport fejlesztése 2010–2026 között?

A 2010 utáni magyar sportfejlesztés egyszerre vált sikertörténetté és közéleti vita tárgyává. Kevés olyan terület van, amely ennyire látványos, ennyire számszerűsíthető, és ennyire érzelmeket kiváltó volna. Stadionok, arénák, világbajnokságok, olimpiai érmek – mind kézzelfogható eredmények. Ugyanakkor a ráfordítások nagyságrendje és a prioritások sorrendje rendszeresen a közéleti viták kereszttüzébe kerül.

Indokoltak-e ezek a viták?

Egy olyan országban, ahol a sport történelmileg identitásképző erő, természetes, hogy a sportfejlesztés iránya és mértéke közéleti kérdéssé válik. A vita annak jele, hogy a sport több egyszerű ágazatnál: kulturális, gazdasági és társadalmi jelentőséggel bír.

A 2010–2026 közötti időszak számai alapján a magyar sport teljesítménye több szinten is mérhető. Az olimpiai eredményesség stabil maradt, a nemzetközi rendezési reputáció látványosan erősödött, az infrastruktúra pedig történelmi léptékben bővült. A ráfordítások GDP-arányosan is magasnak számítanak európai összevetésben, de az elért eredmények – sportban, sportdiplomáciában, létesítményhálózatban – szintén kézzelfoghatók.

A kérdés így nem pusztán az, hogy sok volt-e a befektetés, hanem az, hogy mit kezd vele az ország.

A sport az egészségmegőrzés egyik legfontosabb eszköze. A mozgásszegény életmód és a civilizációs betegségek korában a rendszeres testmozgás nemcsak egyéni döntés, hanem közösségi érdek is. Ebben az értelemben a sportfejlesztés nem kizárólag élsport- vagy presztízsberuházás, hanem hosszú távú társadalmi befektetés is.

Az elmúlt másfél évtizedben Magyarország jelentős „sportvagyont” halmozott fel: modern stadionokat és csarnokokat, uszodákat és jégpályákat, nemzetközi rendezési tapasztalatot és sportdiplomáciai pozíciót. Ezek a létesítmények és események önmagukban azonban nem garantálnak aktívabb, egészségesebb társadalmat. Lehetőséget teremtenek – de a lehetőség kihasználása már a közösségen múlik.

A „sportnemzetből sportoló nemzet” célkitűzés végső soron nem kizárólag költségvetési vagy politikai kérdés. Az infrastruktúra megteremti a keretet, a nemzetközi sikerek inspirációt adnak, a világesemények élményt és példát mutatnak. Hogy ebből mennyi válik mindennapi mozgáskultúrává, az az iskolákon, a családokon, a helyi közösségeken és az egyéni döntéseken múlik.

A 2010–2026 közötti időszak így nem lezárt történet, hanem alapozás. Egy olyan korszak, amelyben Magyarország a sportot stratégiai ágazatként kezelte, és jelentős infrastrukturális, pénzügyi és nemzetközi pozíciót épített ki. A következő évek kérdése az, hogy ez a felhalmozott sportvagyon mennyiben válik a társadalom mindennapi erőforrásává.

Végső soron a sport nemcsak eredmény, nemcsak beruházás, hanem lehetőség – és az, hogy egy ország mit kezd a lehetőségeivel, mindig a közösség döntésein múlik.

