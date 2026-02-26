Az alábbi anyagban a bevezetőben megjelölt témakörök mentén bemutatjuk a magyar sport legnagyobb eredményeit, vívmányait az elmúlt másfél évtizedben, amelyek azt igazolják, nem szlogen, hanem maga a valóság, hogy Magyarországon a sport stratégiai ágazat.
I. A magyar sport az eredmények mentén
1. Magyarország a nyári olimpiai játékokon
Magyarország hagyományosan a világ egyik legeredményesebb olimpiai nemzete. Bár a nemzetközi sportverseny az elmúlt évtizedekben globálisan kiszélesedett, és a versenytársak száma, valamint az erőforrások nagysága jelentősen nőtt, Magyarország továbbra is stabilan őrzi helyét az élmezőnyben. A 2012–2024 közötti időszak ezt a folytonosságot erősíti meg. Íme, a legfontosabb magyar mutatok a legutóbbi négy nyári játékokról
London 2012:
8 arany, 4 ezüst, 6 bronz – összesen 18 érem
Éremtáblázat: 10. hely
Rio de Janeiro 2016
8 arany, 3 ezüst, 4 bronz – összesen 15 érem
Éremtáblázat: 12. hely
Tokió 2021
6 arany, 7 ezüst, 7 bronz – összesen 20 érem
Éremtáblázat: 15. hely
Párizs 2024
6 arany, 7 ezüst, 6 bronz – összesen 19 érem
Éremtáblázat: 14. hely
A négy egymást követő olimpia közös jellemzője, hogy Magyarország minden alkalommal az első 15 nemzet között végzett, aranyérmekben pedig stabilan 6–8 közötti teljesítményt nyújtott. Ez különösen figyelemre méltó egy tízmillió lakos alatti ország esetében.
Történelmi összesítésben a nyári olimpiákon Magyarország az aranyérmek lakosságarányos rangsorában a világ 2. helyén, míg az összes megszerzett érem per capita rangsorában a 3. helyen áll. Ez a mutató jól jelzi, hogy Magyarország méretéhez képest a világ egyik legeredményesebb sportnemzete.
2. A korszak ikonikus sporthősei
A 2011–2026 közötti időszak nem csupán stabil olimpiai eredményességet, hanem nemzetközileg is ismert magyar sporthősöket adott.
- Hosszú Katinka a 2016-os riói olimpián három egyéni aranyérmet szerzett, és a vegyesúszás modern korszakának meghatározó alakjává vált.
- Kozák Danuta szintén Rio háromszoros bajnoka, összességében hatszoros olimpiai bajnok, Egerszegi Krisztinát is megelőzve minden idők legeredményesebb magyar női sportolója.
- Szilágyi Áron három egymást követő olimpián lett egyéni olimpiai bajnok kardvívásban – ilyen sorozat a sportág történetében is ritkaság.
- Milák Kristóf világcsúcsával és domináns 200 méteres pillangóúszásával a korszak egyik legnagyobb úszóegyénisége lett.
3. A téli sportok áttörése
Magyarország hagyományosan nyári sportnemzet, ám az elmúlt évtizedben a téli sportágakban is történelmi fordulat következett be.
- 2018, Pjongcsang: megszületett az első magyar téli olimpiai aranyérem a férfi rövidpályás gyorskorcsolya váltó révén.
- 2022, Peking: Liu Shaoang megszerezte az első magyar egyéni téli olimpiai aranyat.
Ezzel Magyarország visszakerült a téli sportágak nemzetközi térképére. A férfi és női jégkorong-válogatott az elit világbajnokságon szerepelt, a férfi csapat 2025-ben története során először kivívta a bennmaradást.
4. Labdarúgás – megtört a négy évtizedes átok
Magyarország két világbajnoki döntőt játszott és három olimpiai aranyérmet nyert labdarúgásban, mégis 1986 után közel négy évtizeden át nem jutott ki világversenyre – leszámítva az 1996-os olimpiát. Ez a hosszú negatív sorozat 2016-ban megtört.
A válogatott zsinórban három Európa-bajnokságon (2016, 2021, 2024) szerepelt. A Nemzetek Ligájában a C divízióból az A osztályba jutott, és ott is bennmaradt, legyőzve többek között Németországot és Angliát.
Klubszinten a Ferencváros hét egymást követő idényben jutott be valamelyik európai kupasorozat főtáblájára, kétszer a tavaszi szakaszig is eljutva.
A nemzetközi jelenlétet erősíti, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpool játékosa, és immár három magyar futballista (Szoboszlai mellett Kerkez Milos és Tóth Alex) szerepel a világ legerősebb bajnokságában, a Premier League-ben.
5. Csapatsportok – európai dominancia
A kézilabdában 2024-ben hosszú idő után mindkét magyar válogatott kijutott az olimpiára. A Győri Audi ETO KC sorra gyűjtötte a Bajnokok Ligája-győzelmeket, továbbra is Európa egyik meghatározó klubcsapata lett.
Vízilabdában a férfiválogatott világbajnoki aranyérmeket szerzett (2013, 2023), az FTC pedig kétszeres BL-győztesként európai dominanciát épített ki.
Női kosárlabdában a Sopron Basket Euroligát nyert, a válogatott pedig hosszú idő után Európa-bajnoki elődöntőbe jutott.
2011 és 2026 között Magyarország megőrizte helyét a világ legeredményesebb sportnemzetei között. Stabil olimpiai teljesítmény, világsztár egyéniségek, történelmi téli áttörés, újjáéledő labdarúgás és európai szinten domináns csapatsportok jellemezték a korszakot. Lakosságarányos olimpiai mutatói – aranyérmekben 2., összes éremben 3. hely a történelmi rangsorban – különösen jól mutatják, hogy Magyarország méretéhez képest továbbra is kiemelkedő sportnemzet.
II. Sportfinanszírozás: európai összevetésben is kimagasló támogatás
A 2011 utáni időszak a magyar sport történetének egyik legjelentősebb finanszírozási fordulatát hozta. Az állami sporttámogatás rendszere szerkezetében és volumenében is átalakult: a közvetlen költségvetési források mellett megjelent és gyorsan meghatározóvá vált a társasági adókedvezményen (TAO) keresztül nyújtott támogatás. A 2011–2026 közötti időszak így nemcsak eredményességi, hanem finanszírozási szempontból is korszakhatárnak tekinthető.
1. A sportcélú TAO-rendszer
A látvány-csapatsportágakat támogató TAO-rendszer 2011-ben indult el, az első érdemi kifizetések 2012-ben jelentek meg.
Sportcélú TAO-támogatás 2012–2026
(milliárd forint, részben pontos, részben megfelelő forrás híján közelítőleg pontos adatok)
2012: 39,6
2013: 41,2
2014: 66,5
2015: 76,9
2016: 135,1
2017: 81,2
2018: 128,3
2019: 146,5
2020: 176,0
2021: 147,4
2022: 124,9
2023: 125,2
2024: 125,2
2025: 125,0
2026: 125,2
Összes ismert TAO-támogatás (2012–2026): 1 867,2 milliárd forint
Éves átlag (2012–2026): kb. 124,5 milliárd forint
A számok jól mutatják, hogy a rendszer gyors felfutás után 2016–2020 között érte el csúcspontját, majd 2022-től stabilizálódott a 125 milliárd forintos éves keretszinten.
2. A teljes sportfinanszírozás nagyságrendje
A TAO önmagában nem ad teljes képet. A közvetlen költségvetési sporttámogatással együtt számolva a 2011–2026 közötti időszak teljes állami sportcélú ráfordítása: durván 5 500 milliárd forint
Ennek becsült bontása:
- 3 850 milliárd forint közvetlen költségvetési támogatás
- 1 650 milliárd forint TAO-támogatás
Ez a nagyságrend történelmi léptékben is kiemelkedő.
3. Egy főre vetített ráfordítás
A 2011–2026 közötti összesített, mintegy 5 500 milliárd forintos állami sportfinanszírozás egy főre vetítve: 564 ezer forint / fő, éves átlagban 35 ezer forint / fő / év. Ez a mutató érzékletesen mutatja a sport társadalmi finanszírozási súlyát, minden magyar állampolgár – beleértve az újszülötteket a nyugdíjasokat és azokat is, akiknek a sport sem aktívan, sem szurkolóként nem játszik fontos szerepet az életükben – évente átlagosan 35 ezer forint központi támogatásban részesül központi ráfordításból.
4. GDP-arányos megközelítés
A 2011–2026 közötti időszakban a teljes sportcélú állami ráfordítás (közvetlen költségvetési támogatás + TAO) jellemzően a GDP 1 százaléka körül alakult, egyes években azt meghaladta, kiugró évben (2020-ban) megközelítette a 2 százalékot.
Ez európai összehasonlításban magas aránynak számít.
5. Nemzetközi összehasonlítás
Az európai összehasonlításban leggyakrabban használt mutató az Eurostat által alkalmazott COFOG-rendszer (Classification of the Functions of Government), amely a kormányzati kiadásokat funkcionális bontásban méri.
A sport szempontjából releváns kategória a COFOG 08.1 („recreation and sporting services”), amely az államháztartás sport- és szabadidős szolgáltatásokra fordított kiadásait tartalmazza.
E mutató szerint:
- az Európai Unióban a sport- és szabadidős kormányzati kiadás jellemzően a GDP 0,3–0,5 százaléka,
- az EU-átlag körülbelül 0,4 százalék,
- Magyarország ezen a mércén is a mezőny felső részébe tartozik, 0,7 százalék körüli aránnyal.
Fontos különbség azonban, hogy a COFOG-mutató nem minden esetben és nem teljes körűen tartalmazza a TAO-rendszeren keresztül nyújtott támogatásokat, mivel azok adókiadásként jelennek meg, nem közvetlen költségvetési soron.
A közvetlen költségvetési támogatás és a TAO együttes figyelembevételével a magyar sportfinanszírozás nagyságrendileg a GDP 1 százaléka körül alakult.
Összességében elmondható: Európában a teljes körű kormányzati sportkiadás a GDP 0,3–1 százaléka közötti sávban mozog; Magyarország a mintegy 1 százalékos aránnyal a mezőny felső sávjába tartozik.
A 2011–2026 közötti időszak a magyar sport finanszírozásának történelmi léptékű korszakát jelenti. A közel 5 500 milliárd forintos állami ráfordítás, a GDP-arányos 1 százalék körüli szint, valamint az európai összevetésben is magas pozíció egyértelműen jelzi: a sport a vizsgált időszakban stratégiai ágazat volt.
III. Létesítményfejlesztés: történelmi léptékű fejlődés
A 2010 utáni időszak a magyar sport történetének egyik legintenzívebb infrastrukturális korszakát hozta. A sportfinanszírozás növekedésével párhuzamosan országos léptékű létesítményfejlesztési hullám indult el, amely egyszerre célozta a nemzetközi versenyrendezés feltételeinek megteremtését, az élsport támogatását és az utánpótlás-nevelés infrastruktúrájának bővítését. A fejlesztések nemcsak Budapestre koncentrálódtak, hanem vidéki nagyvárosokat és kisebb településeket is érintettek.
1. Látványos, kiemelt beruházások
A korszak emblematikus beruházásai közé több, nemzetközi szinten is jegyzett aréna tartozik.
Budapest:
- Puskás Aréna (2019) – 67 215 férőhelyes nemzeti stadion, UEFA- és FIFA-rendezésekre alkalmas.
- MVM Dome (2021) – 20 022 férőhelyes multifunkcionális csarnok, Európa egyik legnagyobb kézilabda-arénája.
- Duna Aréna (2017) – a vizes világbajnokságra épült nemzetközi versenyuszoda-komplexum.
- Groupama Aréna (2014) – a Ferencváros stadionja a Puskás Aréna ekészültéig a válogatott mérkőzéseknek is otthonul szolgált
- Nemzeti Atlétikai Központ (2023) – amely Magyarország talán legsikeresebb sporteseményének volt az otthona.
Vidék:
- Pick Aréna (Szeged, 2021) – 8143 férőhelyes kézilabdacsarnok.
- Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok (2022) – 6200 férőhely.
- Alba Aréna / MET Aréna (Székesfehérvár, 2024) – 6000 férőhelyes jégkorong- és rendezvénycsarnok.
- Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia (Sukoró) – a sportág utánpótlásának központja.
E beruházások nemcsak a hazai versenyrendszert erősítették, hanem Magyarországot alkalmassá tették jelentős nemzetközi események megrendezésére is.
2. Labdarúgás: stadionok és pályafejlesztések
A labdarúgás infrastrukturális megújítása a korszak egyik legszembetűnőbb eleme.
2010 óta közel 40 stadion épült vagy esett át teljes körű rekonstrukción, gyakorlatilag az összes NB I-es és NB II-es klub új vagy jelentősen felújított stadionban játszik. A legfontosabb példák közé tartozik a Groupama Aréna (FTC), a Nagyerdei Stadion (Debrecen), a MOL Aréna Sóstó (Székesfehérvár), a Bozsik Aréna (Honvéd) és a DVTK Stadion (Miskolc).
A stadionépítésekkel párhuzamosan országos pályafejlesztési program zajlott: az MLSZ programjai és a TAO-rendszer révén több mint ezer új futballpálya épült, és több ezer pálya újult meg az országban. A fejlesztések 2021 után is folytatódtak, így a labdarúgás infrastrukturális háttere gyökeresen átalakult a vizsgált időszakban.
3. Sportcsarnokok és munkacsarnokok
A teremcsapatsportok infrastruktúrája országos léptékben bővült. A kiemelt, több ezer férőhelyes arénák (MVM Dome, Pick Aréna, Tatabánya, Alba Aréna) mellett az elmúlt másfél évtizedben több száz sportcsarnok és munkacsarnok épült vagy újult meg országszerte. Ezek között találhatók:
- multifunkcionális városi sportcsarnokok,
- középméretű versenycsarnokok,
- valamint a mindennapos testnevelést és az utánpótlás-nevelést szolgáló, szabvány méretű munkacsarnokok.
A fejlesztések részben központi programok, részben önkormányzati és TAO-forrásból megvalósuló beruházások keretében valósultak meg. A cél kettős volt: az élsport feltételeinek javítása és a helyi sportélet, iskolai testnevelés infrastrukturális megerősítése.
4. Uszodák és tanuszodák
A vizes sportágak fejlesztése kiemelt állami prioritást élvezett.
A tanuszodaépítési program keretében 57 tanuszoda megépítéséről született kormányhatározat, amelyek közül több mint 30 már elkészült a vizsgált időszak végéig. Ez jelentős bővülést jelentett a járási és kisebb települési úszásoktatási infrastruktúrában.
A tanuszodák mellett nagy volumenű városi beruházások is megvalósultak, például:
- Duna Aréna (Budapest),
- Kaposvári Csik Ferenc Versenyuszoda,
- új uszodakomplexumok Zalaegerszegen és Sopronban.
Az „Úszó Nemzet Program” és az infrastruktúra-bővítés együtt a sportági bázis szélesítését célozta.
5. Jégcsarnokok és fedett jégpályák
A jégsportok látványos fejlődésének egyik alapja az infrastruktúra bővülése volt.
Míg a 2010-es évek elején még viszonylag korlátozott számú fedett jégpálya működött az országban, addig a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) adatai szerint a 2024/2025-ös időszakban Magyarországon már 61 fedett jégpálya (indoor rink) található. Ez a szám jól mutatja a jégsport-infrastruktúra érdemi bővülését az elmúlt másfél évtizedben.
A nagy regionális beruházások – például a székesfehérvári Alba Aréna – tovább erősítették a jégkorong és a korcsolyasport hazai hátterét.
A 2010–2026 közötti időszak létesítményfejlesztései országos léptékű, strukturális átalakulást hoztak a magyar sport infrastruktúrájában. A kiemelt nemzeti arénák mellett a helyi és regionális sportlétesítmények hálózata is jelentősen bővült: stadionok, sportcsarnokok, uszodák és jégpályák százai épültek vagy újultak meg.
A fejlesztések célja kettős volt: egyrészt a nemzetközi versenyrendezési és élsport-feltételek megteremtése, másrészt az utánpótlás és a mindennapos sportolás infrastrukturális alapjainak kiszélesítése. A korszak így nemcsak finanszírozási, hanem infrastrukturális értelemben is a magyar sport egyik legintenzívebb fejlesztési periódusaként értékelhető.
IV. Vendégünk volt az egész világ: Nagy nemzetközi sportesemények Magyarországon
A 2010 utáni időszak nemcsak a hazai sport finanszírozásában és infrastruktúrájában hozott fordulatot, hanem Magyarország nemzetközi sportdiplomáciai és rendezési szerepében is. Az elmúlt másfél évtizedben Budapest és több vidéki város egymás után adott otthont világ- és Európa-bajnokságoknak, kontinentális kupadöntőknek, valamint globális sporteseményeknek. A sorozat azt mutatja: Magyarország a nemzetközi sportélet stabil és megbízható rendezőországává vált.
1. Atlétikai világbajnokság (2023)
A 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság minden idők legnagyobb Magyarországon rendezett sporteseménye volt.
Az új Nemzeti Atlétikai Központban megrendezett vb:
- több mint 200 ország részvételével zajlott,
- teltházas esti programokat hozott,
- nemzetközi szinten is pozitív visszhangot kapott.
Az esemény nemcsak sport-, hanem turisztikai és városmarketing-szempontból is mérföldkő volt.
2. Vizes világbajnokságok (2017, 2022)
2017 – Budapest: A FINA-világbajnokság a Duna Aréna átadásával együtt valósult meg. A rendezés világszínvonalú körülmények között zajlott, több világcsúcs született.
2022 – Budapest (beugró rendezés): Magyarország rövid felkészülési idő alatt vállalta át az eseményt. A gyors és professzionális lebonyolítás ismét nemzetközi elismerést hozott.
A két vb együtt bizonyította, hogy az ország nagy volumenű multisport-világesemény lebonyolítására képes – akár rendkívüli helyzetben is.
3. Atlétika, birkózás, cselgáncs, kajak-kenu
- Birkózó-világbajnokság (2018, Budapest): minden idők egyik legnagyobb létszámú vb-je.
- Vívó-világbajnokság (2019), Budapest: a magyar sikersport hazai csúcsesemény hatalmas közönségsikert aratott
- Kajak-kenu világbajnokság (2019, Szeged): a sportág egyik tradicionális helyszíne ismét világeseményt rendezett.
- Cselgáncs-világbajnokság (2025, Budapest): újabb olimpiai sportág globális csúcseseménye.
Ezek a versenyek külön-külön is a sportági elit naptárának kiemelt állomásai.
4. Labdarúgás – kontinentális döntők és Európa-bajnokság
A Puskás Aréna az elmúlt években az európai futball egyik kiemelt helyszínévé vált:
- UEFA Európai Szuperkupa (2020) – a koronavírus-járvány utáni első, nézők előtt rendezett nagy UEFA-döntő.
- Európa-liga-döntő (2023) – telt ház Budapesten.
- Bajnokok Ligája-döntő (2026) – előre odaítélt rendezési jog.
Emellett:
2021-es labdarúgó Európa-bajnokság – részben budapesti rendezéssel; a Puskás Aréna volt az egyetlen stadion a tornán, ahol minden mérkőzést telt ház előtt játszottak.
Ezek az események azt jelzik, hogy Budapest az UEFA egyik stabil rendezőhelyszínévé vált.
5. Giro d’Italia – Nagy Rajt (2022)
A Giro d’Italia 2022-es Nagy Rajtja Budapestet és több magyarországi helyszínt érintett.
A világ egyik legismertebb országúti kerékpáros körversenyének rajtja:
- nemzetközi médiavisszhangot,
- jelentős turisztikai figyelmet,
- és infrastrukturális előkészítést hozott.
6. Kézilabda és más kontinentális események
- Formula – 1-es Magyar Nagydíj: 1986 óta elképzelhetetlen a világbajnokság a magyarországi futam nélkül
- Női kézilabda Bajnokok Ligája Final Four (Budapest) – évek óta rendszeres helyszín.
- Férfi és női kézilabda Európa-bajnokságok, világesemények részbeni vagy teljes rendezése.
- Maccabi Játékok (2019, Budapest) – Európa egyik legnagyobb multisport eseménye.
A 2010–2026 közötti időszakban Magyarország tehát atlétikai világbajnokságot, két vizes világbajnokságot, több olimpiai sportág világbajnokságát, UEFA-kupadöntőket, Európa-bajnoki mérkőzéseket, valamint világklasszis kerékpáros körverseny rajtját rendezte meg sikeresen.
A visszatérő nemzetközi megbízások – különösen az UEFA és a nemzetközi szakszövetségek részéről – arra utalnak, hogy Magyarország rendezői megbízhatósága nem egyszeri teljesítmény, hanem kialakult reputáció.
A létesítményfejlesztések és a nagy világesemények lebonyolításában szerzett tapasztalat egy irányba mutat: Magyarország ma már nem csupán sportnemzet, hanem jelentős sport-rendező ország is. Az elmúlt másfél évtized eseményei alapján a szervezési, infrastrukturális és biztonsági tapasztalat adott ahhoz, hogy a jövőben akár a létező legnagyobb sportesemény – a nyári olimpiai játékok – megrendezése se tűnjön irreális vállalásnak.
V. Szabadidősport – a sportnemzettől a sportoló nemzetig
A 2010 utáni sportstratégia egyik központi célkitűzése az volt, hogy Magyarország ne csupán eredményes sportnemzet legyen, hanem „sportoló nemzetté” váljon. Ez a megközelítés túlmutat az élsporton: a lakosság fizikai aktivitásának növelése, az egészséges életmód erősítése, valamint a közösségi sportélmény kiterjesztése került a fókuszba.
Az elmúlt másfél évtizedben a szabadidősport területén látványos növekedés tapasztalható, különösen a tömegrendezvények és a rekreációs események számában és résztvevői létszámában.
1. Országos branddé vált tömegesemények
Balaton-átúszás
A Balaton-átúszás mára nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is ismert szabadidős sportesemény. Évről évre több ezer résztvevőt mozgat meg, amatőr úszóktól kezdve ismert sportolókig. A rendezvény egyszerre sportteljesítmény és közösségi élmény, amely a magyar nyár egyik ikonikus eseményévé vált.
Balaton-átevezés
A Zamárdi és Tihany közötti Balaton-átevezés az utóbbi években dinamikusan növekvő vízisport-esemény lett. Kajakosok, kenusok, SUP-osok és amatőr vízi sportolók ezrei vesznek részt rajta, ami jól mutatja a rekreációs vízisportok erősödését.
Vivicittá Futófesztivál
A Vivicittá Budapest egyik legnagyobb futóeseménye, amely több tízezer indulót vonz évente. A félmaratoni és rövidebb távok révén a rendezvény a tömegsport és a városi futókultúra egyik legfontosabb hazai eseményévé vált.
Kékszalag
A Kékszalag Európa legrégebbi és egyik legnagyobb tókerülő vitorlásversenye. A Balaton körüli több mint 150 kilométeres verseny egyszerre profi sportesemény és tömeges részvételű közösségi kihívás. A mezőny évről évre rekordközeli létszámot ér el, miközben technológiai és sebességi rekordok is születnek.
2. A tömegsport infrastruktúrája
A stadion- és csarnoképítések mellett a szabadidősport infrastrukturális háttere is bővült:
- rekortán futópályák és kültéri sportparkok létesítése,
- kerékpárút-hálózat fejlesztése,
- szabadtéri kondiparkok,
- települési sportudvarok és közösségi sportterek kialakítása.
A TAO-rendszer és az önkormányzati programok révén a helyi sportegyesületek és közösségek számára is bővültek a lehetőségek.
3. Eredmények és kihívások
A tömegsport-események népszerűsége és a rendszeresen sportolók arányának növekedése kedvező tendencia. A futóversenyek, kerékpáros események, vízisport- és szabadidős rendezvények azt mutatják, hogy a sport társadalmi beágyazottsága erősödött.
Ugyanakkor a stratégiai cél – hogy Magyarország valóban „sportoló nemzetté” váljon – még nem tekinthető teljes mértékben elértnek. A rendszeres testmozgást végzők aránya nemzetközi összevetésben továbbra sem tartozik az élmezőnybe, és különösen az inaktív rétegek bevonása jelent kihívást.
Az infrastruktúra bővülése önmagában nem garantálja a társadalmi aktivitás növekedését; ehhez hosszú távú szemléletformálásra, iskolai programokra és közösségi kezdeményezésekre is szükség van.
A 2010–2026 közötti időszakban a szabadidősport területén egyértelmű előrelépés történt: több, nemzetközileg is jegyzett tömegesemény vált márkává, és a sport a városi és regionális közösségi élet fontos részévé vált.
A Balaton-átúszás, a Balaton-átevezés, a Vivicittá vagy a Kékszalag olyan események, amelyek túlmutatnak a versenyen: identitást, közösséget és életmódot közvetítenek.
A cél – sportnemzetből sportoló nemzet – irányába megtörtént az elmozdulás, de a lakosság széles rétegeinek rendszeres bevonása továbbra is a következő évek egyik legfontosabb feladata marad.
VI. Mérleg és távlat – mit jelent a magyar sport fejlesztése 2010–2026 között?
A 2010 utáni magyar sportfejlesztés egyszerre vált sikertörténetté és közéleti vita tárgyává. Kevés olyan terület van, amely ennyire látványos, ennyire számszerűsíthető, és ennyire érzelmeket kiváltó volna. Stadionok, arénák, világbajnokságok, olimpiai érmek – mind kézzelfogható eredmények. Ugyanakkor a ráfordítások nagyságrendje és a prioritások sorrendje rendszeresen a közéleti viták kereszttüzébe kerül.
Indokoltak-e ezek a viták?
Egy olyan országban, ahol a sport történelmileg identitásképző erő, természetes, hogy a sportfejlesztés iránya és mértéke közéleti kérdéssé válik. A vita annak jele, hogy a sport több egyszerű ágazatnál: kulturális, gazdasági és társadalmi jelentőséggel bír.
A 2010–2026 közötti időszak számai alapján a magyar sport teljesítménye több szinten is mérhető. Az olimpiai eredményesség stabil maradt, a nemzetközi rendezési reputáció látványosan erősödött, az infrastruktúra pedig történelmi léptékben bővült. A ráfordítások GDP-arányosan is magasnak számítanak európai összevetésben, de az elért eredmények – sportban, sportdiplomáciában, létesítményhálózatban – szintén kézzelfoghatók.
A kérdés így nem pusztán az, hogy sok volt-e a befektetés, hanem az, hogy mit kezd vele az ország.
A sport az egészségmegőrzés egyik legfontosabb eszköze. A mozgásszegény életmód és a civilizációs betegségek korában a rendszeres testmozgás nemcsak egyéni döntés, hanem közösségi érdek is. Ebben az értelemben a sportfejlesztés nem kizárólag élsport- vagy presztízsberuházás, hanem hosszú távú társadalmi befektetés is.
Az elmúlt másfél évtizedben Magyarország jelentős „sportvagyont” halmozott fel: modern stadionokat és csarnokokat, uszodákat és jégpályákat, nemzetközi rendezési tapasztalatot és sportdiplomáciai pozíciót. Ezek a létesítmények és események önmagukban azonban nem garantálnak aktívabb, egészségesebb társadalmat. Lehetőséget teremtenek – de a lehetőség kihasználása már a közösségen múlik.
A „sportnemzetből sportoló nemzet” célkitűzés végső soron nem kizárólag költségvetési vagy politikai kérdés. Az infrastruktúra megteremti a keretet, a nemzetközi sikerek inspirációt adnak, a világesemények élményt és példát mutatnak. Hogy ebből mennyi válik mindennapi mozgáskultúrává, az az iskolákon, a családokon, a helyi közösségeken és az egyéni döntéseken múlik.
A 2010–2026 közötti időszak így nem lezárt történet, hanem alapozás. Egy olyan korszak, amelyben Magyarország a sportot stratégiai ágazatként kezelte, és jelentős infrastrukturális, pénzügyi és nemzetközi pozíciót épített ki. A következő évek kérdése az, hogy ez a felhalmozott sportvagyon mennyiben válik a társadalom mindennapi erőforrásává.
Végső soron a sport nemcsak eredmény, nemcsak beruházás, hanem lehetőség – és az, hogy egy ország mit kezd a lehetőségeivel, mindig a közösség döntésein múlik.