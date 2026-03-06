Március végén tér vissza a képernyőre az Exatlon, amelyben ezúttal is a Bajnokok és a Kihívók csapnak majd össze. A Bajnokok csapatában hatalmas igazolásokat jelentettek be, hiszen komoly névsor alakult ki.

Jakabos Zsuzsanna is ott lesz az Exatlon bajnokai között

Fotó: Forrás: AFP/Javier Soriano

Az Exatlon csapatába gazi sztárokat igazoltak

A Bajnokok csapatában ott lesz az ötszörös olimpikon úszó Jakabos Zsuzsanna, de az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás is. Tagja a csapatnak a kétszeres paralimpiai bajnok, Ekler Luca is.

A sportreality bajnok csapatában ott lesz még a korábbi NB I-es focista, Lencse László, Halász Jázmin, junior-világbajnok, kilencszeres Európa bajnok, jelenleg a világranglista 5. helyezett karatéka, valamint Vadkerti Adél háromszoros Magyar Kupa-győztes, kétszeres magyar amatőr nyílt bajnok golfozó is.

Tagja a csapatnak Karvalics Eszter fitneszbajnok, Bacskai Balázs junior-világbajnok, felnőtt-Európa-bajnok, olimpikon, IBO- interkontinentális bajnok és WBO-Európa-bajnok ökölvívó, és az országúti kerékpáros, Filutás Viktor is, valamint a teniszező, Valkusz Máté, aki feljutott az Australian Open főtáblájára is.