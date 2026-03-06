Live
A TV2 bejelentette, hogy az Exatlon Hungary új évadában mely sportolók alkotják majd a Bajnokok csapatát. Az Exatlon indulói között olimpiai érmesek és világbajnokok is szerepelnek majd.

Március végén tér vissza a képernyőre az Exatlon, amelyben ezúttal is a Bajnokok és a Kihívók csapnak majd össze. A Bajnokok csapatában hatalmas igazolásokat jelentettek be, hiszen komoly névsor alakult ki.

Jakabos Zsuzsanna is ott lesz az Exatlon bajnokai között
Fotó: Forrás: AFP/Javier Soriano

Az Exatlon csapatába gazi sztárokat igazoltak

A Bajnokok csapatában ott lesz az ötszörös olimpikon úszó Jakabos Zsuzsanna, de az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás is. Tagja a csapatnak a kétszeres paralimpiai bajnok, Ekler Luca is.

A sportreality bajnok csapatában ott lesz még a korábbi NB I-es focista, Lencse László, Halász Jázmin, junior-világbajnok, kilencszeres Európa bajnok, jelenleg a világranglista 5. helyezett karatéka, valamint Vadkerti Adél háromszoros Magyar Kupa-győztes, kétszeres magyar amatőr nyílt bajnok golfozó is.

Tagja a csapatnak Karvalics Eszter fitneszbajnok, Bacskai Balázs junior-világbajnok, felnőtt-Európa-bajnok, olimpikon, IBO- interkontinentális bajnok és WBO-Európa-bajnok ökölvívó, és az országúti kerékpáros, Filutás Viktor is, valamint a teniszező, Valkusz Máté, aki feljutott az Australian Open főtáblájára is.

Felkészülés közben a Császár-Komjádi Béla Uszodában 2011. szeptemberben
A lengyelországi Szczecinben rendezett rövid pályás úszó Európa-bajnokságon decemberben
Pezsgőzés közben, miután a nemzeti erőforrás minisztertől oklevelet kaptak a 2011-es úszó- és vízilabda-világbajnokságon, valamint a 2011-es rövid pályás úszó Európa-bajnokságon érmes helyezést elért sportolók
Felkészülés közben márciusban a Komjádiban
Az [origo]-nak adott interjúja során, márciusban
Az országos úszóbajnokságon, a Debreceni Sportuszodában, áprilisban
Léber Barbara divatbemutatóján csapattársaival április végén
A májusi úszó-Eb-re érkezik Debrencenbe
Célba érés után a női 200 méteres pillangóúszás előfutamában, a májusi, debreceni úszó-Eb-n.
Júniusban készült a hivatalos olimpiai portré
Útban a londoni olimpiára
Edzéshez készülődik a londoni Olimpiai Parkban lévő Vizesközpontban július 26-án
A női 400 méter vegyes szám futamára készülve
A női 400 méteres vegyesúszásának előfutama után július 28-án
A női 200 méteres pillangó előfutama után
Galéria: Jakabos Zsuzsanna útja a félkészüléstől Londonig, portrékban
1/16
Felkészülés közben a Császár-Komjádi Béla Uszodában 2011. szeptemberben

 

