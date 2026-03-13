A beszámoló szerint az őszi hónapokban már több szép harcsafogásról érkezett hír a folyóról, és úgy tűnik, tavasszal is folytatódik a sorozat. A horgász a folyóvízi harcsatilalom feloldása után néhány nappal indult el pergetni.

Harcsa a javából: több mint egy óra fárasztás után sikerült a pecásnak a hallal fotózkodnia

Fotó: Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége

Tilalom után rögtön jött az óriási harcsakapás

„Gumihallal pergetve horgászott egy mély vízű folyószakaszon, amikor határozott, de nem túl erős kapásra vághatott be” – írta a szövetség. A bevágás után az óriás sokáig a fenék közelében védekezett, és az első órában még csak meg sem mutatta magát.

A hal közben a folyás irányába húzta a csónakot, majd visszatért a megakasztás helyére.

Egy óra elteltével sikerült először felszínközelbe emelni. A burványok, majd az első átfordulás után vált világossá a horgász számára, hogy ismét bőven 2 méter feletti óriással viaskodik.

Másfél órás küzdelem a Tisza közepén

A fárasztás végül mintegy másfél óráig tartott. Amikor a hal teljesen elkészült erejével, a horgász villanymotorral egy sekélyebb partszakasz felé vontatta a csónakot, és ott sikerült kézbe venni a hatalmas ragadozót.

„Végül – talán a harmadik kísérletre – sikerült mindkét kézzel biztos fogást találni a vaskos állkapcson, és beemelni a csónakba” – olvasható a beszámolóban.

270 centis, 109 kilós óriáspéldány

A kapitális harcsát egy közepesnél erősebb pergető felszerelésen és egy 15 centiméteres gumihallal akasztották. A hal teljes hossza 270 centiméter, mért tömege pedig 109 kilogramm volt. A mérlegelésnél és a fotózásnál a szövetség munkatársai is jelen voltak, és hitelesítették Árva András fogását.

A harcsa végül visszakerült a Tiszába, hogy a jövőben más horgászoknak is kihívást jelenthessen.

Az ekkora példány rendkívül nagynak számít, a mázsa feletti harcsák a hazai vizekben is ritkák. A hivatalos magyar rekordot Bányai Péter tartja, aki 2024-ben egy 256 centiméter hosszú, 119,4 kilogrammos harcsát fogott ki Széki (Devecseri) tározóból.