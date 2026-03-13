A beszámoló szerint az őszi hónapokban már több szép harcsafogásról érkezett hír a folyóról, és úgy tűnik, tavasszal is folytatódik a sorozat. A horgász a folyóvízi harcsatilalom feloldása után néhány nappal indult el pergetni.
Tilalom után rögtön jött az óriási harcsakapás
„Gumihallal pergetve horgászott egy mély vízű folyószakaszon, amikor határozott, de nem túl erős kapásra vághatott be” – írta a szövetség. A bevágás után az óriás sokáig a fenék közelében védekezett, és az első órában még csak meg sem mutatta magát.
A hal közben a folyás irányába húzta a csónakot, majd visszatért a megakasztás helyére.
Egy óra elteltével sikerült először felszínközelbe emelni. A burványok, majd az első átfordulás után vált világossá a horgász számára, hogy ismét bőven 2 méter feletti óriással viaskodik.
Másfél órás küzdelem a Tisza közepén
A fárasztás végül mintegy másfél óráig tartott. Amikor a hal teljesen elkészült erejével, a horgász villanymotorral egy sekélyebb partszakasz felé vontatta a csónakot, és ott sikerült kézbe venni a hatalmas ragadozót.
„Végül – talán a harmadik kísérletre – sikerült mindkét kézzel biztos fogást találni a vaskos állkapcson, és beemelni a csónakba” – olvasható a beszámolóban.
270 centis, 109 kilós óriáspéldány
A kapitális harcsát egy közepesnél erősebb pergető felszerelésen és egy 15 centiméteres gumihallal akasztották. A hal teljes hossza 270 centiméter, mért tömege pedig 109 kilogramm volt. A mérlegelésnél és a fotózásnál a szövetség munkatársai is jelen voltak, és hitelesítették Árva András fogását.
A harcsa végül visszakerült a Tiszába, hogy a jövőben más horgászoknak is kihívást jelenthessen.
Az ekkora példány rendkívül nagynak számít, a mázsa feletti harcsák a hazai vizekben is ritkák. A hivatalos magyar rekordot Bányai Péter tartja, aki 2024-ben egy 256 centiméter hosszú, 119,4 kilogrammos harcsát fogott ki Széki (Devecseri) tározóból.
