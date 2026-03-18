A kecskeméti horgász péntek délután, munka után ment ki a vízre. Nem véletlenül készült harcsára, régóta kifejezetten erre a halfajra horgászik. Harminc kiló alatti példányokat már szinte minden évben fogott, de ekkora, hatvan kilós hal addig még nem akadt a horgára ezen a vízen. Korábban a Hármas-Körös gyomaendrődi szakaszára járt, három éve viszont Tiszaalpárra tette át a székhelyét.

A fanatikus horgász két harcsát is akasztott

Forrás: Tiszaalpári Horgász Barátok/Facebook

A horgász tudatosan készült a harcsafogásra

Csépányi Attila nem véletlenül specializálódott a harcsázásra. Amint az lcafe.hu-nak elmondta, ennek a horgászatnak rengeteg apró részlete van, és ezek közül több is eldöntheti, lesz-e kapás egyáltalán.

Nagyon sok mindenre oda kell figyelni a harcsa horgászatnál, hogy az ember eredményes legyen. A légnyomás változás, a víz hőmérséklete, illetve a csali halak felkínálási módjai mind nagyon fontosak

– mondta. Azt is elárulta, hogy a kisebbik harcsánál vörösszárnyú keszeg volt a csali, a nagyobbnál pedig nadály és kárász.

A felkészülésre is komolyan ráment: sokat olvasott a módszerekről, és harcsatáborban is járt, amelyet Koós Ferenc harcsahorgász-specialista vezetett.

Az egyik hal nyolc percig húzta a csónakot

Az első halat szombaton hajnali 1 óra 10 perckor fogta meg, a másodikat vasárnap 5 óra 15 perckor. A kisebbik harcsa kifárasztása négy percig tartott, a nagyobbiké viszont nyolc percig. Ez alatt a nagy hal végig dolgozott: húzta a csónakot, vitte magával a horgászt, és nem könnyítette meg a dolgát.

Szombat hajnalban a fárasztásnál majdnem beleesett a vízbe, mert megcsúszott a lába és hanyatt esett – írta a Lakitelek Café, hozzátéve, nem sokon múlott, hogy megmártózzon a pecás a hideg vízben.