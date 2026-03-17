A beszámoló szerint Schiff Márton Balatonfenyvesnél fogta a 23,6 kilogrammos tőpontyot. A hal egy 28 milliméteres, sárgabarack–joghurt ízesítésű bojlira kapott rá, és komoly fárasztás után került partra.

Schiff Márton nem először fogott kapitális pontyot a Balatonból

Forrás: facebook.com/balatonihal

A kapitális példányról gyors fotók készültek, majd a horgász kíméletesen visszaengedte a vízbe.

A poszt kiemeli, hogy a nagy távolság mellett a csali megválasztása is kulcsszerepet játszhatott. A modern bojlis horgászatban az ilyen extrém távolságok egyre gyakoribbak, de a 450 méteres kapás még így is ritkaságnak számít.

Schiff Márton neve már korábban is bekerült a balatoni krónikákba, hiszen 2024 júliusában egy hatalmas, 26,24 kilogrammos tőpontyot sikerült partra segítenie ugyanitt, Balatonfenyvesen.

Akkor szintén a távoli behúzós módszer vált be, és a halat 430 méterről, egy májas-sárgadinnyés csalival csalta horogra — emlékeztetett a Pecaverzum.

Nem ez volt az egyetlen nagy pontyfogás a napokban

A Balatoni Hal Facebook-oldala egy másik bejegyzésben arról is beszámolt, hogy egy 21,7 kilogrammos ponty is horogra akadt nemrég. Ez a hal mintegy 320 méteres távolságból érkezett, és egy 24 milliméteres, krilles ízesítésű csalira kapott rá.

Ez is jól mutatja, hogy a szezon elején már komoly méretű halak is aktívak.

Már 8 fokos a víz: beindult a szezon a Balatonon

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. pár nappal korábban arról írt, hogy a Balaton sekélyebb részein a víz hőmérséklete elérte a 8 Celsius-fokot, és folyamatosan melegszik.

A tapasztalatok szerint ilyenkor a partközeli területeken már egyre több helyen jelennek meg a halak, és nemcsak pontyra, hanem keszegfélékre is eredményesen lehet horgászni.

Mi az a behúzós horgászat?

A behúzós horgászat (bojlis technika) lényege, hogy a horgász nem dobással, hanem csónakkal vagy etetőhajóval juttatja be a szereléket a kívánt helyre – gyakran extrém, akár több száz méteres távolságra. Ez a módszer különösen a Balatonon elterjedt, ahol a nagyobb, óvatos pontyok sokszor a parttól távol tartózkodnak. A horgászok ilyenkor pontosan elhelyezett etetéssel és nagy méretű csalikkal (bojlikkal) próbálják kapásra bírni a halakat. A 300–500 méteres behúzások már komoly technikai felkészültséget igényelnek, és az ilyen távolságból érkező kapások ritkák, de gyakran kapitális példányokhoz köthetők.