Az elmúlt 16 évben tízszeresére nőtt a sportra fordított állami támogatás – hangzott el a Sportinfó 2026 nevű sportszakmai fórum szegedi állomásán. A Pick Arénában rendezett eseményen a sportágazat fejlesztéseiről, programjairól és a következő évek terveiről is szó esett. A szakmai fórumon kiemelték az edzői életpályához kapcsolódó fejlesztéseket, az egyesületek támogatását, a Sportoló Nemzet Programot, valamint a közösségi sport erősítését. A sportesemények hazai megrendezése szintén fontos szerepet játszik a sportélet fejlődésében.

Újabb világversenyeket rendeznek Szegeden

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Szeged pedig két jelentős eseménynek ad otthont 2027-ben

A fórumon elhangzott: az elmúlt években számos olyan létesítmény épült vagy újult meg, amelyek a fiatalok sportolási lehetőségeit bővítik és motivációt adnak az aktív életmódhoz. Csongrád-Csanád vármegyében például megépült a Pick Aréna, a csongrádi kézilabda-csarnok, és megújult a Maty-éri olimpiai centrum is.

A fejlesztések folytatódhatnak a következő években is. A tervek között szerepel egy új sportcsarnok építése Szentesen, egy röplabdacsarnok és egy munkacsarnok a Pick Kézilabda Akadémia számára Szegeden, valamint sportlétesítmények Sándorfalván és Domaszéken.

A támogatások jelentős része a sportegyesületek működését és az utánpótlás-nevelést segíti. A fórumon bejelentették, hogy idén elindul a Nevelő Edző Program a nem olimpiai sportágakban is, amelynek célja, hogy ezek a sportágak is hasonló szakmai háttérrel fejlődhessenek, mint az olimpiai sportágak.

A sport fejlesztése az egészséges életmód erősítésében is fontos szerepet játszik. A sportolás hozzájárul az életminőség javításához, a közösségek erősítéséhez és a fiatalok személyiségfejlődéséhez – hangzott el a fórumon.

A nemzetközi sportéletben is fontos szerep jut Magyarországnak a következő években. Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-kenu Szövetség elnöke, egyben sportállamtitkár-helyettes ismertette: 2010 óta 155 milliárd forint összegű sporttámogatás érkezett Csongrád-Csanád vármegyébe, Szeged pedig két jelentős eseménynek ad otthont: a kajak-kenu világbajnokságnak, valamint a női kézilabda-világbajnokság egyes mérkőzéseinek.

A szakmai fórumon több korábbi élsportoló és sportvezető is részt vett, akik a klubok és sportszervezetek képviselőinek kérdéseire válaszoltak, és az utánpótlás-nevelés, valamint a sportfejlesztések jövőjéről beszéltek.