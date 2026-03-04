Vannak pillanatok, amikor a folyó szelleme megmutatja magát – Gégény Viktorral pontosan ez történt egy februári szombaton. Viktor, aki hét közben profi túravezetőként másokkal fogatja a halat, ezúttal kisfiával, Patrikkal indult a Dunára, hogy a családi horgászatnak szentelje a hétvégét. A süllők szépen jöttek, de a banda nagy váratott magára.

Gégény Viktor kapitális süllője a Dunából

Fotó: facebook.com/viktor.gegeny.31

Süllő-sztori: szendvics le, merítő fel!

A nap eredetileg a fiáról szólt, aki már három szép süllőnél tartott, amikor eljött a brutális pillanat. Viktor saját Facebook-oldalán így idézte fel a drámai perceket:

Gondoltam, kihasználom az időt, és dobok néhányat. Kettőig jutottam. Amikor megakasztottam a halat, és elkezdte kérni a zsinórt az orsóról, odafordultam Patrikhoz, és csak annyit mondtam: szendvics le, merítő fel, mert ez nagy lesz.

A rutinos mozdulatok – a horgonyfunkció kikapcsolása és a kontrollált, de finom fárasztás – végül meghozták az eredményt: egy elképesztő formában lévő ragadozó landolt a merítőben.

Rekordközeli paraméterek

Bár a hal hossza 95 centiméter volt – ami két centivel elmaradt Viktor eddigi leghosszabb süllőjétől –, a tömege minden képzeletet felülmúlt. A mérleg nyelve 11,55 kilogrammnál állt meg. Ahogy a horgász fogalmazott: ez egy rendkívül széles és vaskos példány volt, amit „óvatosan mérve, és nem bemondva” rögzítettek. A kapitális fogas egy 12,5 centiméteres, kék-lime színű gumihalra csapott rá, amelyet egy 15 grammos jigfejen kínált fel a mester.

Saját fejlesztésű fegyverrel a sikerig

A sikerhez nemcsak a több évtizedes tapasztalat, hanem a csúcstechnika is hozzájárult. Viktor a fogáshoz egy saját márkás, prémium kategóriás pergetőbotot használt, amelynek fejlesztésében ő maga is aktívan részt vett. Ez a 204 centis, egyrészes „pálca” tökéletesen közvetítette a brutális ütést és biztosította a kontrollt a fárasztás során. A horgász számára ez a fogás ékes bizonyítéka annak, hogy a saját fejlesztésű eszközei a legszélsőségesebb helyzetekben is megállják a helyüket.

Gégény Viktor nem véletlenül a hazai horgásztársadalom egyik legelismertebb alakja. Eredményei önmagukért beszélnek:

Csapatvilágbajnok (Street Fishing, 2025)

Kétszeres világbajnoki bronzérmes (Street Fishing páros, 2025, csónakospergető-vb 2017)

Nyolcszoros magyar pergetőbajnok

A hatalmas dunai süllő, mint minden hala, természetesen visszakapta a szabadságát. A mérés és a fotózás után sértetlenül és ereje teljében úszott el, a sportszerű visszaengedésről pedig videó is készült. Ahogy Viktor írta: „a folyó szelleme” azon a napon vele volt, ő pedig méltó módon hálálta meg a találkozást.