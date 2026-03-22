Szoboszlai Dominik láthatóan otthonosan mozgott a tömegben: a rajt előtt közvetlenül pacsizott a versenyzőkkel, a nézők folyamatosan fotózták, ő pedig türelmesen és mosolyogva fogadta a rajongók közeledését. A válogatott klasszisának jelenléte érezhetően plusz motivációt adott az amatőr sportolóknak, akik közül sokan még a futás közben is a rajtvonalnál átélt pillanatokról beszéltek.

A futók nagy örömére Szoboszlai Dominik indította el a Vivicittát

Szoboszlai Dominik volt a meglepetésvendég

A legemlékezetesebb pillanat azonban a rajt pillanatában jött el. Szoboszlai magabiztosan vette kézbe az indítókürtöt, majd egy erős dudaszóval útjára indította a mezőnyt a róla elnevezett exkluzív futam rajtjánál. A jellegzetes hangjelzés után a többezres tömeg egyszerre lódult meg, a futók közül pedig sokan integetve és éljenezve reagáltak a nem mindennapi indításra.

A kommentelők természetesen nem hagyták szó nélkül Szoboszlai feltűnését: volt, aki azt írta, kár, hogy most pont nem indult el, más pedig viccesen megjegyezte, még másnaposan is lefutná a távot egy ilyen rajt után.

A Szoboszlai-futamra 300 szerencsés futó nevezhetett, akik egyedi, Szoboszlai-dizájnnal készült pólót is kaptak. A futam férfi és női győztesét a célba érkezés után a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya várta, aki a befutóérem mellett egy-egy dedikált labdával is megajándékozta őket.

Minden eddigi részvételi rekordot a Vivicittá

A szervezők tájékoztatása szerint több mint 38 ezren neveztek a Margitszigeten megrendezett kétnapos rendezvény versenyszámaira. A 10 kilométert és a félmaratont is vasárnap rendezték, utóbbi mezőnyét Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó és Kapu Tibor űrhajós indította el - a rajt 34 percen át zajlott a rendkívüli érdeklődés miatt.

A pontosan 40 éve, 1986-ban útjára indult eseményre idén 1310 hazai településről, valamint öt földrész 111 országából több mint 4000 külföldi futó érkezett Budapestre. A hazai nevezők 40 százaléka vidéki településekről érkezett, a mezőny 54 százalékát nők alkották. 4600 futó élete első versenyére nevezett, a jövő generációját pedig 10 ezer iskolás képviselte - áll a közleményben.