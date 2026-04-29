A magyar horgászat egyik legmisztikusabb és leglátványosabb módszere a kuttyogtatás, amelynek során egy speciális fadarabbal keltett ütemes hanggal próbálják felhergelni a víz mélyén lapuló ragadozókat. Ez a technika hozta meg az áttörést Lévai Tamásnak is, aki két nappal ezelőtt tette közzé a felvételt: a Tiszán egy 222 centiméteres harcsa akadt a horgára – számolt be a Pecaverzum.

A harcsa a horgász nagy örömére pár perc után megjelent a víz felszínén

Fotó: Lévai Tamás Youtube-képernyőfelvétel

Hatalmas harcsa akadt horogra a Tiszán

A horgász a videó leírásában úgy fogalmazott:

Gyermekkori álmom teljesült! Gigantikus óriás harcsát sikerült kuttyogtatott horgászmódszerrel fognom a Tiszán! Elértem horgászpályafutásom csúcsát vagy van....van ennél feljebb!?

A történet a kapás pillanatában válik igazán feszültté: a horgász őszinte – a videóban diszkréten kisípolt – reakciója jelezte, hogy valami olyasmi akadt horogra, amivel nem mindennap találkozik az ember.

A 70-80 kilósra becsült ragadozó nem adta könnyen magát. A felvételen jól látszik, ahogy a hatalmas erővel küzdő hal szó szerint húzni kezdi a csónakot, a horgásznak pedig minden erejére szüksége van, hogy uralja a helyzetet.

Lévai Tamás a fárasztás közben többször is jelezte, mekkora erő dolgozik a víz alatt.

Iszonyat erő van benne, egy centit nem bírok rajta emelni. Biztos keresi az akadót

– mondta zihálva, miközben a harcsa mindenáron szabadulni próbált.

Később azt is hozzátette, szerencse, hogy az erősebb felszerelését vitte magával, mert ekkora hallal szemben arra is nagy szükség volt.

Az első perceket még állva küzdötte végig, de a monstrum ellenállása végül ülő pozícióba kényszerítette. A horgász ekkor már szemmel láthatóan a teljes erejével dolgozott, miközben a harcsa továbbra is nagy erővel húzta a csónakot.

Van ennél feljebb?

A küzdelem végül kilenc percig tartott, mire a 222 centiméteres óriás felfeküdt a víz tetejére. Lévai Tamás rutinos mozdulattal, elsőre emelte be a halat a csónakba, majd – a horgászpályafutása csúcsának nevezett pillanat után – sportszerűen visszaengedte a folyóba.

A horgász a videó leírásában is arra utalt, hogy ezzel a fogással elért egyfajta horgászati zenitre, de máris azon gondolkodik, vajon tartogat-e még ennél is nagyobb meglepetést a Tisza. A 222 centis „bajszos” mindenesetre bizonyította, hogy a kuttyogtatás még mindig az egyik legeredményesebb módszer a folyóvízi óriások ellen.