Horváth Andrea 42 éves fitneszversenyző, édesanya, személyi edző és életmódtanácsadó, aki a sportban találta meg azt az utat, amellyel másoknak is példát szeretne mutatni. Korábban az Origo Sportnak arról beszélt, hogy a testépítés fegyelemre, önuralomra és türelemre tanította, a versenyzés pedig új szintre emelte nála a precizitást és az önismeretet. Most viszont nem a színpadi csillogás, hanem a mindennapi étkezés került középpontba: hogyan néz ki egy fitneszétrend, ha valaki formában akar maradni, de közben szeret is enni.

Horváth Andrea elárulta, milyen fitneszétrend révén alakította ki a tökéletes versenyformáját

Fitneszétrend: nem koplalás, hanem tudatos rendszer

Andrea 2023-ban csöppent bele igazán a versenyzés világába, és ezzel együtt a tudatos táplálkozás is új szintre lépett az életében. Versenyidőszakon kívül általában szinten tartó kalórián vagy minimális többletben van, jelenleg is ez utóbbi szerint étkezik.

Ez az időszak nem feltétlenül az, amikor a legelégedettebb a tükörből visszanéző formával, hiszen néhány plusz kiló lelkileg is kényelmetlen tud lenni számára. Mégis fontos része az útnak: ilyenkor épül a test, ilyenkor van több energia az edzésekhez.

Ilyenkor sem változtatja meg teljesen az ételeit, inkább a mennyiségeken módosít. Ugyanazokat az alapanyagokat használja, csak nagyobb adagokban, és néha olyan finomságok is beleférnek, amelyeket a felkészülési időszakban kerül.

A csoki vagy a fagyi sem tiltólistás nála, utóbbit különösen szereti.

Hat étkezés, korai edzés és pontosan kiszámolt energia

Mivel Andrea napja nagyon korán indul, hogy még munka előtt el tudjon menni edzeni, az első étkezésnek is ehhez kell igazodnia. Edzés előtt rizskását eszik fél adag fehérjével, kevés mogyoróvajjal és bogyós gyümölcsökkel.

Edzés után zabkása vagy tejberizs következik egy adag fehérjével, mogyoróvajjal, bogyós gyümölcsökkel és banánnal.

Ha ráérősebb napja van, zabpalacsintát készít, ami az egyik nagy kedvence, bár erre ritkábban jut ideje.

A napirendje miatt összesen hat étkezése van. Ez nem azt jelenti, hogy egész nap hatalmas adagokat eszik, sokkal inkább azt, hogy az energiabevitelt elosztja a nap folyamán. Így az edzésekhez is van ereje, a regenerációt is támogatja, és a vércukorszintje sem ingadozik nagyokat.

Csirke-rizs, marhapörkölt és bolognai: magyaros ételek alakbarát módon

Andrea harmadik étkezése igazi klasszikus: csirke rizzsel. Ezt sokszor darált húsból készíti el egytálételként, répával és cukkinivel, mert így egyszerű, gyorsan dobozolható, és több napra előre is elkészíthető. Az olívaolajat nem sütés közben használja nagy mennyiségben, hanem az elkészült ételre önti rá zsírforrásként.