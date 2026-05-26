Lemondott a Magyar Horgász Szövetség (Mohosz) elnöki posztjáról Szűcs Lajos. A Mohosz május 26-i választmányi ülésén a leköszönő elnök előbb több fontos személyi döntésről tájékoztatta a testületet, majd bejelentette, hogy nem kívánja tovább ellátni az elnöki feladatokat.
Távozik a horgászok első embere
A Mohosz közleménye szerint Szűcs Lajos arról tájékoztatta a választmányt, hogy Dérer István elnökhelyettes tragikus halála miatt az alelnökök közül Puskás Norbertet, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezetőjét jelölte ki az elnökhelyettesi feladatok ellátására. Puskás Norbert a felkérést elfogadta.
A szervezet tájékoztatása alapján a döntések célja az volt, hogy a Mohosz működőképessége ne kerüljön veszélybe, és a szervezet képviselete továbbra is biztosított maradjon.
Új főigazgatót is kineveztek a Mohosznál
A választmányi ülésen Szűcs Lajos arról is beszámolt, hogy a Mohosz főigazgatói munkakörére öt érvényes pályázat érkezett. Ezek közül az elnökség Urbányi Béla akadémikus pályázatát támogatta, Szűcs Lajos pedig megbízta őt a főigazgatói feladatok ellátásával.
Ezt követően jelentette be Szűcs Lajos, hogy távozik a Mohosz elnöki posztjáról. A leköszönő elnök megköszönte a tagszervezeteknek az együttműködést és az eddigi bizalmat.
A Mohosz közleménye szerint a választmány egyhangúlag elfogadta a két ülés közötti időszakra vonatkozó elnöki beszámolót, valamint a könyvvizsgálattal és felügyelőbizottsági jelentéssel alátámasztott 2025. évi pénzügyi beszámolót és költségvetést is. A szervezet szerint a beszámoló alátámasztja a Mohosz felelős gazdálkodását.
A pénzügyi beszámoló a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában lesz elérhető.
Rendkívüli ülésen választhatnak új elnököt
Az új elnök és a hiányzó alelnök megválasztására várhatóan a július végére tervezett rendkívüli választmányi ülésen kerül sor.
A Pecaverzum cikke szerint Szűcs Lajos pozíciója az április 12-i országgyűlési választás után rendült meg a Mohosz élén. A Fidesz–KDNP politikusa 25 év után kiesett a Parlamentből, miután Pest vármegye 8-as számú választókerületében vereséget szenvedett a Tisza Párt jelöltjével, Balajti Istvánnal szemben.
A horgászweboldal korábban arról írt, hogy Szűcs Lajos a választás után még nem kívánt lemondani a Mohosz elnöki tisztségéről, később azonban a szervezeten belül egyre nagyobb lett az elégedetlenség. A választmány több tagja szerint a szervezet megújulását Szűcs Lajos távozása szolgálná.
