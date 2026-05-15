Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Ez durva!

Újabb botrány körvonalazódik: sokkoló, mi derült ki Zelenszkij válása kapcsán

Időjárás

Brutális esőzés közelít: zivatarok és viharos szél söpör végig az országon

Link másolása
Vágólapra másolva!
2026 tavaszán két hallal is országos rekordot döntöttek Magyarországon. Hári Tibor egy 12,49 kilós kecsegét, míg Deim János egy 800 grammos bodorkát fogott. Mindkettő új hazai rekordfogásnak számít.

Április 4-én Hári Tibor a Duna paksi szakaszán, Dunaszentbenedeknél (1564–1520 fkm) feeder bottal és giliszta csalival fogta ki a 12,49 kilogramm tömegű, 103 cm hosszú kecsegét, ezzel megdöntve a 2025-ben Paksnál fogott 11,47 kg-os előző csúcsot. A rekordfogást a mérés és fotózás után visszaengedték. 

Rekordfogás a javából, kapitális kecsege a Dunából Fotó: Mohosz/Facebook
Rekordfogás a javából, kapitális kecsege a Dunából
Fotó: Mohosz/Facebook

Rekordfogás a Nagykunsági-főcsatornán is

Május 1-jén Deim János a Nagykunsági-főcsatorna szenttamási szakaszán egy 30 cm hosszú, 800 grammos bodorkát fogott konzervkukoricával. A bodorka 10 grammal múlta felül az eddigi országos rekordot (30 cm, 790 g, 2013, Maconkai-víztározó). A halat a mérés után visszaengedték az életterébe. 

Deim János neve nem először került elő az utóbbi időben: áprilisban ugyanitt egy 43 cm hosszú, 1,065 kg-os gardát fogott, amely szintén közel állt az országos rekordhoz (1,25 kg, 49 cm, 2020) - emlékeztetett a Pecaverzum

Rekordközeli méretű harcsát fogott egy tapasztalt horgász a Sióban
Videón a brutális harcsakapás, alig kapott levegőt a tiszai horgász
Minden horgász erről álmodik: brutális méretű harcsa akadt horogra a Desedán

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!