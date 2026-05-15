Április 4-én Hári Tibor a Duna paksi szakaszán, Dunaszentbenedeknél (1564–1520 fkm) feeder bottal és giliszta csalival fogta ki a 12,49 kilogramm tömegű, 103 cm hosszú kecsegét, ezzel megdöntve a 2025-ben Paksnál fogott 11,47 kg-os előző csúcsot. A rekordfogást a mérés és fotózás után visszaengedték.

Rekordfogás a javából, kapitális kecsege a Dunából

Rekordfogás a Nagykunsági-főcsatornán is

Május 1-jén Deim János a Nagykunsági-főcsatorna szenttamási szakaszán egy 30 cm hosszú, 800 grammos bodorkát fogott konzervkukoricával. A bodorka 10 grammal múlta felül az eddigi országos rekordot (30 cm, 790 g, 2013, Maconkai-víztározó). A halat a mérés után visszaengedték az életterébe.

Deim János neve nem először került elő az utóbbi időben: áprilisban ugyanitt egy 43 cm hosszú, 1,065 kg-os gardát fogott, amely szintén közel állt az országos rekordhoz (1,25 kg, 49 cm, 2020) - emlékeztetett a Pecaverzum.