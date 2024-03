Erre senki nem számított, mindenkit sokkolt a világ egyik legjobban fizetett sportolójának váratlan húzása

A 29 éves japán unikornis decemberben váltott csapatot, amikor tíz évre szóló, óriási világrekordot jelentő, 700 millió dolláros szerződést írt alá a Los Angeles Dodgers csapatával. A váltás (Otani 2019 óta a Los Angeles Angels játékosa volt) derült égből villámcsapás volt, az egész sportvilágot meglepte vele a Dodgers és a 3-szoros All-Star-válogatott japán zseni.

Úgy látszik, Otani egyrészt legalább annyira tud titkot tartani, mint Lewis Hamilton, másrészt szeret is titkolózni, így aztán a csapattársait is sorra érik a meglepetések. Most például az, hogy három héttel az alapszakasz rajtja előtt egy kép nélküli, szöveges Instagram-bejegyzésből tudták meg, hogy a japán sztár megnősült.