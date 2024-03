"Suga" Sean mindig hangsúlyozta, hogy akkor is csak lábsérülése miatt kapott ki és most bebizonyította, hogy tényleg ő a jobb. Öt meneten keresztül csépelte Chito fejét, akitől hatalmas teljesítmény, hogy nem lett leütve egy iszonyatos térdes után, amit arccal telibekapott. A találkozót O'Malley nyerte egyhangú pontozással, Chito pedig annak örülhet, hogy még mindig elmondhatja magáról, hogy karrierje során sosem ütötték le.

"Chito" Vera arca a meccs előtt és a 186 beszedett ütés után

A hétvége fontos eseménye volt az is, hogy pénteken Francis Ngannou, a UFC egykori nehézsúlyú bajnoka simán kikapott kiütéssel a bokszbajnok Anthony Joshua-tól. Ez meglepetés volt, mert a Tyson Fury elleni meccsen Ngannou remekül szerepelt, még le is ütötte a bajnokot és csak nagyon megkérdőjelezhető pontozással kapott ki. Annak ellenére, hogy bokszolóként eddig 0-2 a mérlege, Francis örülhet, mert a Fury elleni meccsért 10, a Joshua elleniért pedig most 20 millió dollárt tehetett zsebre. (Bajnokként a UFC-ben a legmagasabb meccspénze volt 600 ezer dollár, úgyhogy mindenképpen jó döntés volt kipróbálnia magát az ökölvívásban, legalábbis anyagilag.)

A youtuberből lett bokszoló, Jake Paul pedig bejelentette, hogy következő meccse július 20-án lesz, az élő legenda, Mike Tyson ellen. A 27 éves Paul szeret kiöregedett bajnokokkal küzdeni, ebbe a tendenciába pedig tökéletesen beleillik az 57 éves Tyson. A meccset Netflixen lehet majd nézni élőben.