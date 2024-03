Január 13-án az NFL történetének negyedik leghidegebb meccsére került sor. A New York Post szerint mínusz 20 Celsius-fok volt Kansas City Cheafs-Miami Dolphins meccsen. Az újság arról is ír, hogy több rajongó is amputációt igénylő fagyási sérülést szenvedett, miután levették a ruhájukat.

Hiba volt levetkőzni minden idők egyk leghidegebb NFL-meccsén. Fotó: Getty Images via AFP/2024 Getty Images