Az NBA történetének legjobb pontszerzője, a négyszeres bajnok, és ugyanennyiszer az alapszakasz, illetve a döntők legjobbjának megválasztott LeBron James többször is hangoztatta, hogy élete álma válna valóra, ha profi ligában együtt játszhatna legnagyobb fiával, Bronnyval. Nos, most úgy néz ki, hogy egy lépéssel közelebb került az álom beteljesülése, ugyanis a 19 éves hátvéd jelezte iskolájának, a Dél-Kaliforniai Egyetemnek (University of South California), hogy nem lép vissza az NBA-drafttól, azaz ő is választható lesz a profi liga június 26-27-i New York-i játékosbörzéjén.

Bronny James lenyűgözően szerepelt a draft előtti felméréseken

Fotó: Getty Images via AFP

Szívinfarktus után vállalja a megméretést

A 19 éves fiatal sztár nehéz idényen van túl, ugyanis rettenetesen indult az újonc éve: az USC nyári edzőtáborában szívrohamot kapott, és egy ideig még az is kétséges volt, hogy visszatérhet-e a pályára. Négy hónap után azonban már gyógyultnak nyilvánították, így a pályán fejezhette be a felemás idényt, amelyben a csapat a rájátszás második körében elvérzett az Arizonával szemben. Bronny számai pedig aligha nyűgöztek le bárkit is: meccsenként átlagosan 19 perc játékidőt kapott, ami alatt 4,8 pontot, 2,8 lepattanót és 2,1 asszisztot jegyzett.

Ennek ellenére is az egyik legígéretesebb tehetségnek tartják a 186 centis fiút, ő pedig bejelentkezett a draftra. Az ESPN sportoldal az börzére jelentkezők számára kötelező felmérések előtt még csak a 98. helyre tette a százas listáján, egy héttel később azonban már 44. helyen találhattuk a nevét. Az előzetes orvosi vizsgálatok után, melyek minden jelentkező számára kötelezőek, hogy fizikailag alkalmasak-e az NBA-ben való játékra, Bronny ugyanis lenyűgözően teljesített.

A helyből történő súlypontemelkedése 90 centi volt, a háromnegyed pályás sprintet 3,09 másodperc alatt teljesítette,

a trilapdobó-feladatban sorozatban 12-szer talált be (végül 19/25-tel zárt), a dobószámokban pedig összesítésben a második legjobb eredménnyel (78 százalékkal) zárt a 71 jelentkező között.

A játékszervezésben ugyanakkor még vannak hiányosságai, ami az 5 az 5 elleni játék során nyilvánvalóvá vált. A drafton végül 58 játékos közül válogathatnak a csapatok, köztük lesz Bronny James is, aki az ESPN szerint így szinte biztos, hogy bekerül a ligába. A Lakersnek idén csak egyetlen választási joga van, de, ha addig senki nem csap le Bronnyra, akkor az 55. helyen akár őt is elvihetik, és így teljesülhet LeBron James álma. Ha így is lesz, egyelőre minden bizonnyal csak egy olyan szerződést kap a fiatal játékos, amivel egyszerre játszhat az NBA-ben és a liga ún. fejlesztő bajnokságában, a G-League-ben. Ilyen szerződése van mások mellett, a Bulls-legenda, Scottie Pippen fiának is.

