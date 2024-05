Egészen elképesztő versenyt és még annál is elképesztőbb befutót hozott az amerikai NASCAR Cup Series versenysorozat vasárnapi futama Kansas Cityben. Az utolsó körben Crhis Buescher haladt az élen, de Kyle Larson mindent megtett, hogy elvegye tőle az első helyet. A Hendrick Motorsport egyik Chevrolet típusú autóját vezető Larson kívülről próbálta meg körbeautózni az RFK Racing Fordjában ülő Bueschert, a két autó még össze is ért az egyik kanyarban, majd mindketten ütközésig nyomták a gázt az utolsó egyenesben, hogy végül egyszerre zuhanjanak be a célba.

De olyan nincs, hogy egyszerre, győztest kell hirdetni! Larsonnak a leintés után azt mondták a csapatrádióban, hogy minden hiába volt, nem tudta megelőzni riválisát, a levezető kör harmadik kanyarjában viszont azt vette észre, hogy az úgynevezett figyelője (spotter) őrült módjára ugrálva rop örömtáncot, amiből már sejtette, hogy mégis övé az első hely.

Mint később kiderült, a versenybírók perceken át elemezték mindenféle szögből és módon, mígnem sikerült megállapítani, hogy

Larson szó szerint egy hajszállal, egyetlen ezredmásodperccel (0,001 másodperccel) előzte meg Bueschert.

Ha hinni lehet a statisztikáknak - és mi okunk lenne kételkedni bennük - akkor ez volt minden idők legszorosabb befutója a NASCAR Cup Series történetében.

"Dunsztom nem volt, hogy nyertem vagy sem, de igazából nem is érdekelt. Csak arra tudtam gondolni, hogy "ember, hát ez valami eszméletlen volt" - mondta a későbbi győztes a futam után. - Vannak győzelmek, amik idővel elhalványulhatnak, de egy ilyen sikert biztos, hogy soha nem lehet elfelejteni, még akkor sem, ha egyszer ezt a rekordot is megdöntik" - idézi az ESPN Kyle Larsont, akinek ez volt a 25 győzelme a NASCAR csúcssorozatában, amelynek 2021-ben az összetett versenyét is megnyerte.

"Nem tudom, mit mondjak... nem láttam még a visszajátszást, csak a fotót, és esküszöm, hogy azon nem lehet kivenni semmit. Szívás, hogy ilyen közel volt..." - mondta az elkeseredett második helyezett, aki így nem tudott 5-ről a 6-ra lépni a győzelmek számát tekintve.