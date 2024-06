A dokumentumok nagyrészt a Nicole Brown Simpson és Ronald Goldman 1994-es késeléses halálesetének gyilkossági nyomozására összpontosítanak.

OJ Simpsonról dokumentumokat adott ki az FBI

Simpson ügyét gyakran a múlt század egyik leghíresebb perének nevezik, ami világszerte felkeltette a figyelmet.

Az FBI nyilvánosan közzéteszi az egyénekről vezetett nyilvántartásait, miután már meghaltak. A Buffalo Bills és a San Francisco 49ers NFL-csapatának egykori játékosa, OJ Simpson 76 éves korában, idén áprilisban halt meg.

Bár az FBI ezt a dokumentum kiadását "Part 01"-nek nevezte, nem világos, hogy mikor, és milyen dokumentumokat adnak majd ki.

A korábbi ilyen esetekben kötegekben bocsátották ki ki a dokumentumokat - írja az ESPN.

Az FBI által kiadott akták túlnyomó többsége a bizonyítékok gyűjtéséről és teszteléséről szól, beleértve a tetthelyen talált rostok vizsgálatát és a vérvizsgálatot.

Az FBI Olaszországba is elment, hogy tanulmányozza a Bruno Magli cipőt, egy ritka cipőt, amelyet akkoriban a gyilkos viselt. A dokumentumok bemutatják azokat a részleteket, amelyek az Egyesült Államokban akkoriban árusított két cipőmodell eladásainak nyomon követéséhez és a talp megértéséhez szükségesek.

Az FBI korábban egy feljegyzést is küldött nyomozóinak, amelyben elmagyarázta, milyen figyelmet kapott az ügy.

„Tekintettel az anyagok iránti intenzív médiaérdeklődésre, és a nyilvános terjesztés esetleges káros hatásaira a folyamatban lévő büntetőeljárásokra, az alábbi információkat szigorúan a szükséges ismeretek alapján kell kezelni, és nem szabad az FBI-n kívül terjeszteni."

O. J. Simpsont beiktatták az NFL Hírességek Csarnokába, és ő volt az első futó, aki legalább 2000 yardot szerzett egy szezonban, még 1973-ban – akkor ő is lett az egész liga legértékesebb játékosa (MVP). Pályafutása után kommentátorként és színészként is ismert volt, többek között a Csupasz pisztoly című filmsorozatban is feltűnt.

Simpsont 1995 októberében, az évszázad tárgyalásának is nevezett gyilkossági per vádlottja volt. Azzal vádolták, hogy 1994-ben ő ölte meg a feleségét, Nicole Brown Simpsont és annak szeretőjét, Ron Goldmant – a tárgyalást élőben közvetítették, a felmentése után pedig ma is megoldatlan ügyként kezelik a kettős gyilkosságot. 2008-ban fegyveres rablás és testi sértés miatt ítélték el 33 évre, 2017-ben viszont elhagyhatta a nevadai börtönét.