A Lakers a draft 55. helyén szerezte meg Bronny Jamest, akinek édesapja az elmúlt években többször jelezte: egyik legnagyobb vágya, hogy egy csapatban szerepelhessen valamelyik fiával. Erre most lesz lehetősége, már amennyiben Bronny bekerül a Lakers keretébe, illetve amennyiben az édesapa is marad az aranysárga-liláknál: LeBron James jövő héttől szabadügynök lehet, azaz ha nem tudnak megállapodni a közös folytatásról, minden idők legeredményesebb NBA-játékosa akár távozhat is a Lakerstől.

Bronny és LeBron James egy csapatban szerepelhet majd

Fotó: x.com/NBA

A sajtó szerint ugyanakkor erre kicsi az esély, a Los Angeles ugyanis a hírek szerint hamarosan hároméves, 160 millió dollárról szóló szerződést ír alá vele.

Az NBA történetében eddig mintegy száz apa-fiú páros szerepelt, az ugyanakkor még soha nem fordult elő, hogy egy időben játszottak volna a ligában. A hátvédként játszó Bronny James egyetemi karrierje utolsó évében 4,8 pontot, 2,8 lepattanót és 2,1 gólpasszt átlagolt, amely közül egyik sem számít kiemelkedőnek.