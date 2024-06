Doncic az alapszakasz legponterősebb játékosa volt

Fotó: Getty Images via AFP

A Dallas legnagyobb sztárja, a szlovén Luka Doncic 28,8 pontos átlagnál tart a rájátszásban. A még mindig csak 25 éves kosárzseni úgy költözött át 2018-ban a tengerentúlra, hogy az Európa-bajnoki aranyérem mellett a Real Madriddal három spanyol bajnoki címet, két kupaaranyat és egy Euroliga-diadalt ért el, ráadásul utolsó európai évében ő lett az Euroligának és az Euroliga négyes döntőjének is a legjobbja. Az NBA-ben ötszörös All Star-válogatott, 2019-ben az év újoncává választották, s a texasiak 2027-ig 215 millió dollárt (84,9 milliárd forint) fizetnek neki, így három év múlva hazája leggazdagabb embere lehet. Doncic mellett a korábban botrányairól elhíresült Kyrie Irvingre is főszerep várhat, aki a tavalyi érkezése után igazi otthonra lelt Dallasban, és 22,8-as pontátlaggal büszkélkedhet.

"Mindenki arról beszél, hogy ezt a két játékost hogyan lehet megállítani, pedig egyáltalán nem lehet. Csak minél jobban lehet ellenük védekezni" - jelentette ki elismerően Joe Mazzulla.