A dominikai köztársaságbeli baseballjátékost azzal vádolják, hogy több alkalommal is lefeküdt egy 14 éves lánnyal, majd az édesanyjának (számára jelentéktelen összeget) fizetett a nő hallgatásáért. A 2021 és 2023 között a Tampa Bay Rays MLB-csapatában játszó Wander Franco most 23 éves, az állítólagos szexuális zaklatás pedig két évvel ezelőtt történt. Az ügyészség továbbá azt is állította, hogy a kapcsolatuk négy hónapon keresztül tartott, és Franco csupán amiatt nem bukott le akkor, mert havi 1500 dollárért (és a hónapok során egy autóért is) megvásárolta az édesanyja hallgatását. Ez nem okozhatott neki különösebb anyagi nehézséget, ugyanis 2021-ben tizenegy éves szerződést írt alá a Tampa Bay Raysszel 182 millió dollár értékben.

A korábbi baseballjátékos, Wander Franco többek között szexuális zaklatás vádjával áll bíróság elé

Fotó: Getty Images via AFP / 2023 Getty Images

A szexuális zaklatás csak az egyik vád az egykori MLB-játékos, Wander Franco ellen

Wander Franco ellen már mintegy egy éve tart a nyomozás – emiatt fel is volt függeszve a játékjoga –, a napokban pedig szexuális zaklatás mellett szexuális kizsákmányolása és emberkereskedelem vádjával is bíróság elé áll a hazájában.

Ezek komoly és nagyon aggasztó vádak"

– mondta a Rays edzője, Kevin Cash a korábban 265 mérkőzésen szereplő játékosával kapcsolatos hírekről. Az MLB pedig közleményt adott ki, amelyben leírták, hogy tisztában vannak a Franco ellen felhozott vádakkal, és továbbra is szorosan figyelemmel kísérik az ügyet.

Ha bűnösnek ítélik, akár 20 év börtönbüntetést is kaphat.