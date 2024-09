Dikembe Mutombo családja két évvel ezelőtt hozta nyilvánosságra, hogy agydaganattal kezelik a korábbi kosarast, aki az NBA újabb kori történetének egyik legendás centere volt, játékos pályafutása után a sportág nagyköveteként dolgozott.

„Dikembe Mutombo egyszerűen nagyobb volt az életnél. A pályán az NBA történetének egyik legnagyobb dobásblokkolója és védőjátékosa volt. A pályán kívül pedig szívvel-lélekkel mások megsegítésén dolgozott” – írta közleményében Adam Silver, az NBA komisszárja. „Dikembénél senki sem volt alkalmasabb arra, hogy az NBA első globális nagykövete legyen. Természetesen humanitárius volt. Imádta, hogy a kosárlabda pozitív hatást gyakorolhat a közösségekre, különösen szülőhazájában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és szerte az afrikai kontinensen. Abban a kiváltságban volt részem, hogy Dikembével együtt utazhattam a világban, és első kézből láthattam, hogy nagylelkűsége és együttérzése hogyan segít az embereken” – tette hozzá Silver.

Dikembe Mutombo az NBA korszakos centere volt

Fotó: Steve SCHAEFER / AFP

A 218 centis Mutombo 18 szezon húzott le az NBA-ben. A Denver Nuggets és az Atlanta Hawks emblematikus figurája volt, de később a Philadelphia 76ers, a New Jersey Nets, a New York Knicks és a Houston Rockets csapatában is játszott.

Mutombót négyszer választották meg a liga legjobb védőjátékosának, nyolc All-Star-gálán játszott. A 20. helyen áll az örökös lepattanólistán és 3289 blokkja volt karrierje során, amivel második helyen áll a listán Hakeem Olajuwon (3830) mögött.

„Szomorú nap ez, különösen nekünk, afrikaiaknak... és igazából az egész világnak, mert amellett, amit a kosárlabdapályán elért, a pályán kívül még jobb volt” - mondta Joel Embiid, a Philadelphia 76ers centere. „Rengeteg nagyszerű dolgot tett. Rengeteg nagyszerű dolgot tett sok emberért, szóval ő volt a példaképem”.

Michael Jordannel is legendás összecsapásai voltak

Fotó: JEFF HAYNES / AFP

Mutombo a legtöbb blokkot a jobb mutatóujjának ingatásával ünnepelte, ez a gesztus lett a védjegye.

Mutombo kilenc nyelven beszélt, 1997-ben megalapította a Dikembe Mutombo Alapítványt, amely a kongói emberek életminőségének javítására összpontosított. Alapítványa vezetésével épült egy 170 ágyas kórház a fővárosban, Kinshasában. Számos szervezet igazgatótanácsában is dolgozott, többek között az UNICEF-nél is.