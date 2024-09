A ONE harcművészeti szervezet 168-as sorszámú denveri gáláján jelentette be minden idők egyik legnagyobb kevert harcművészeti bajnoka, hogy hivatalosan is visszavonul az oktagonból.

A mindössze 160 centi magas amerikai harcos, akit a szakmában csak "Hatalmas Egér" (Mighty Mouse) néven emlegetnek egészen lenyűgöző karriert zárt le péntek esti bejelentésével.

Középiskolásként atlétikában és birkózásban is kiemelkedő volt, végül utóbbi sportágat választotta, igaz egyetlen főiskola ösztöndíját sem fogadta el, inkább a Kentucky állambeli szülőhelye közelében lévő Pierce College-ba járt két évig munka mellett.

A World Extreme Cagefight nevű szervezetnél kezdte hivatásos karrierjét, innen igazolt át 2010-ben az akkor már látványosan egyre nagyobbra növő UFC-hez, ahol 2011-ben Dominic Cruztól kikapott pillesúlyban, így egyből átnyergelt légsúlyba, ahol viszont szinte legyőzhetetlennek bizonyult, és 2012-ben egy négy fős tornát megnyerve elhódította a súlycsoport első bajnoki övét. Ezt aztán 2018 augusztusáig nem kevesebb, mint 11 alkalommal védte meg, végül Henry Cejudo tudta legyőzni.

Demetrious Johnson (balra) minden idők egyik legnagyobbjaként vonul vissza az MMA világától

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Ekkor átment a ONE szervezethez, ahol három győzelem után ugyan kikapott Adriano Moraestől, a visszavágón viszont legyőzte, elhódítva az újabb légsúlyú bajnoki címet, amit aztán kétszer védett meg, másodjára 2023. május 5-én, ami az utolsó meccsének bizonyult.

"Azt akarták, hogy hagyjam az övet az oktagon közepén. Hát nem hagyom ott! Bajnokként jöttem és bajnokként is távozok" mondta búcsúzóul. A ONE pedig bejelentette, hogy frissen életre hívott "Hírességek Csarnoka"-ban Johnos lesz az első beiktatott.