Az amerikai egyetemi bajnokság meccsei nem véletlenül örvendenek óriási, néha még a Major ligákat is felülmúló népszerűségnek a tengerentúlon. Történelmi léptékű ellenségeskedések és párharcok kövezik ki a dicsőség felé vezető utat, amelyen haladva akkor is halhatatlan hőssé válhat valaki, ha tegyük fel, soha nem jut el az NFL-be vagy az NBA-be.

Ilyen hősökkel volt teli a pálya a Georgia állambeli Athensben, ahol a közel 93 ezres Sanford Stadiumban a Georgia Bulldogs a Georgia Tech sárgakabátosait fogadta.

A párhar, amit csak "Régimódi, őszinte gyűlölet" néven emlegetnek pénteki felvonása pedig minden képzeltet felülmúlt. A hazai csapat, amely a találkozó előtt félelmetes statisztikát mutathatott fel ellenfelével szemben:

sorozatban hatszor győzték le a Tech-et, egyébiránt pedig egy 30 meccses hazai veretlenségi sorozatban voltak.

Ehhez képest az esélytelenebb Georgia Tech már 17 ponttal is vezetett, de a Bulldogs innen is visszakapaszkodott, amire 2006 óta nem volt példa a csapat történetében. A negyedik negyedet még 14 pontos hátrányban kezdték a hazaiak, de egyenlíteni tudtak a lefújás előtt, amire csupán másodszor volt példa az NCAA elmúlt 20 évében. És végül Nate Frazier 3 yardos futásával a meccset is megnyerték nyolc(!) hosszabbítás után 44-42-re, ami után így robbant fel a Sanford:

Az egyetemi bajnokság legmagasabb osztályában, a Divison 1-ben lévő Délkeleti Konferencia (SEC) történetében ez volt a leghosszabb meccs, és összességében is csak az Illinois Pen State elleni 2021-es 9 hosszabbításos háborúja előzi meg!

